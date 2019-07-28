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轉移硬脫歐焦點 強生強化國內建設

2019-07-28 14:52台灣醒報 記者郭詠琳╱台北報導

英國首相強生上任後，為將發展焦點轉離硬脫毆議題，表態應該重視國內基礎建設，將會大興住宅、公共設施，也會興建里茲至曼徹斯特的高鐵。外界多對此表示疑慮，因保守黨已經多次承諾卻都沒有實現，大曼徹斯特市長柏南也指出，計畫應該涵括北英格蘭全區。

36億英鎊改善民生

上任之前，英國首相強生就提出硬脫歐政策，屢遭各方批評。英國央行總裁卡尼曾於6月表示，硬脫歐將造成巨大的經濟衝擊。因為歐盟是關稅同盟，若英國堅決硬脫歐，將與非歐盟會員國一樣，繳納所有關稅。

據《衛報》報導，強生27日時發表上任後第一場重要演說，承諾將動用36億英鎊改善基礎民生設施，欲將焦點從脫歐轉移至國內民生議題。《蘇格蘭人報》報導指出，強生宣布英國發展四大主軸：適宜居住、連結力、文化發展、能力與責任。

已開過空頭支票

強生說明，「國內需要更完善的公共設施、寬頻品質，也需要提供更多民眾可負擔的住宅」，他將會投注36億英鎊改善約100個鄉鎮的基礎建設。此外，他也計劃出資興建里茲至曼徹斯特的高鐵，希望能將倫敦的便捷交通引進北英格蘭。

然而，強生的承諾引起一波懷疑聲浪。英國國會議員麥克唐納指出，他對高鐵興建計畫保持懷疑態度，因為保守黨已經多次開過相關支票。保守黨議員奧斯本曾在2014年提出相同計畫，但最後無疾而終。大曼徹斯特市長柏南則表示，他歡迎強生興建高鐵，但也說明計畫應該要納入整個北英格蘭，而不僅是里茲至曼徹斯特。

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強生英國高鐵
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