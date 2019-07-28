候選人資格遭取消 俄3000人上街

2019-07-28 14:52 台灣醒報 記者郭詠琳╱台北報導



繼21日的2萬人上街示威遊行，俄羅斯27日又有3500人上街，抗議政府的選舉程序不公。目前已經拘留超過1074人，而這也是數年來拘留過最多人數的一次。報導指出，遊行的導火線是選委會將30名候選人剔除名單，聲稱他們的連署人數未達4500人。對此，政府認為反對黨不尊重法律規定，表態這兩次示威遊行都不會影響決定。

疑選舉程序不合法

據《英國廣播公司》報導，27日3500名俄羅斯人齊聚街頭，抗議議會選舉過程不合法。《CBS NEWS》報導指出，當日警方戒備森嚴，莫斯科要道隨處可見警車與總隊警用車。

上街示威的導火線是因為人民質疑政府干涉立法權，因選委會以「連署名單不足」為由，去除30名議員候選人的被選舉權。有政治評論家揣測，政府因為怕自己的候選人無法勝選，因而將他黨候選人除名。

其實，21日便有逾2萬民眾上街抗議選舉不公，支持反對派的遊行。反對派說明，這30名候選人都有依照規定繳交4500份連署書，並無違法。反對派政治家納瓦爾尼在21日已預告，若官方繼續插手，反對派勢必會有下一波行動。

官方：不改決定

俄羅斯當地報紙也報導此篇遊行，指出政府用高壓的手段試圖平息反對派的不滿。俄羅斯官方報紙則指出，反對派是在藐視政府決定與法律。針對27日的示威遊行，莫斯科市長謝爾蓋表示遊行已損及安全，並承諾會盡力維持和平。選委會主席帕姆菲洛娃則說，遊行「一丁點都不會對我們造成任何影響」，該30名候選人仍沒有資格參選。

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