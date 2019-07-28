親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

縮時拍下板橋暴雨前的天空 網友驚呼：好精彩！

發免稅財…特勤得學這群人 憑雙快腿就能闖關海捞

莫斯科警方粗暴逮捕上千人 按頭、抓臉致多人骨折

2019-07-28 11:44聯合報 記者徐榆涵╱即時報導

莫斯科警方27日粗暴逮捕上千人，許多被捕者受傷，有人被抓臉。路透
莫斯科警方27日粗暴逮捕上千人，許多被捕者受傷，有人被抓臉。路透
分享
俄羅斯首都莫斯科27日有逾3500人上街示威，抗議當局禁止部分反對派成員參與9月初的莫斯科市議會選舉，期間爆發警民衝突，警方粗暴逮捕上千人，許多被捕者受傷，有人鼻子和頭部骨折，堪稱俄國近年來最嚴重的鎮壓行動之一。

俄羅斯莫斯科市9月8日將舉辦市議會選舉，但俄羅斯反對派領導人納瓦爾尼（Alexei Navalny）支持的參選人，被莫斯科選委會認定未收集到足夠有效的連署書，以致大約30名反對派參選人無法參加選舉，遭民眾強烈抗議。反對派稱，他們是出於政治原因才被禁止參選。

這場約3500人的示威活動由納瓦爾尼發起，但示威未獲當局批准，因此淪為「非法集會」。政府官員說，至少有1074名民眾被捕，但另有報導指1127人被拘留。

莫斯科市長索比亞寧（Sergei Sobyanin）形容這場未獲核准的示威抗議是「安全威脅」，並稱「將會根據相關法令，確保維護公共秩序」。

納瓦爾尼前幾天也因呼籲民眾參加這場抗議活動被捕，將被拘留30日；另外，也有幾名反對派領導人在活動之前被捕。

示威現場爆發嚴重警民衝突，警方除了衝進正在播放遊行示威的電視台外，還把示威者驅趕至市中心小巷內，並以警棍鎮壓，很多人都被打到頭破血流，隨後被帶往警局。

莫斯科本月21日爆發近年來最大規模示威，逾2萬2000人上街集會，要求公平自由的地方選舉，其中有數十人被捕。而這次是繼21日後，反對派再次舉行示威。

莫斯科警方27日粗暴逮捕上千人，許多被捕者受傷，有人鼻子和頭部骨折。 路透
莫斯科警方27日粗暴逮捕上千人，許多被捕者受傷，有人鼻子和頭部骨折。 路透
分享
莫斯科警方27日粗暴逮捕上千人，許多被捕者受傷。 美聯社
莫斯科警方27日粗暴逮捕上千人，許多被捕者受傷。 美聯社
分享
莫斯科警方27日粗暴逮捕上千人，許多被捕者受傷，有人被壓頭。路透
莫斯科警方27日粗暴逮捕上千人，許多被捕者受傷，有人被壓頭。路透
分享

莫斯科俄羅斯骨折
熱浪來襲 不開冷氣也能「冰」的妙招

相關新聞

北韓小船越過東海邊界 遭南韓拖進軍港調查

2019-07-28 08:06

10月31日鐵定跟歐盟分手 英擬備10億英鎊硬脫歐

2019-07-28 08:49

突尼西亞總統葬禮 致哀人龍綿延20公里

2019-07-28 12:11

日韓貿易戰矛盾 三國議員協商無果

2019-07-28 11:55

缺油受困巴西數週 伊朗2貨輪終獲補給即將返航

2019-07-28 10:34

法國主辦G7峰會前 馬克宏將先會蒲亭

2019-07-28 08:53

強生接任首相 英保守黨民意支持率攀升

2019-07-28 08:21

爭取公平選舉莫斯科街頭抗議 俄警逮捕逾1000人

2019-07-28 06:02

日本三重縣東南外海規模6.5強震 無海嘯威脅

2019-07-28 05:12

愛爾蘭外長批強生：不利有序脫歐

2019-07-28 00:16

印度暴雨洪水火車受困 700名乘客全獲救

2019-07-27 23:05

9名船員獲釋 印度促伊朗放芮雅號油輪另3人

2019-07-27 16:39

地中海難民翻船慘劇 尋獲62具遺體

2019-07-27 16:30

川普：北韓試射飛彈對美無威脅 打給南韓看的

2019-07-27 13:34

愛爾蘭外長批強生 「想讓英國和歐盟爆衝突」

2019-07-27 12:16

英女王接見新首相 背後這台意外成焦點

2019-07-27 12:01

菲律賓最北連兩震 升至8死60傷

2019-07-27 11:53

菲律賓連兩次規模5以上地震 至少5死、19傷

2019-07-27 10:10

強生就任英相首度與川普通話 放眼重大貿易協定

2019-07-27 09:03

地中海船難 歐盟協助搜救盼防止悲劇擴大

2019-07-27 08:36
看更多

熱門文章

男子挖到2公斤黃金值345萬 外傳這裡還有226萬噸

2019-07-27 14:36

甜美女星年少靠賣「原味內褲」維生 悲慘際遇驚嚇來賓

2019-07-27 17:39

開房間被洗窗工人看光光 情侶性趣全失提告

2019-07-27 14:19

墨西哥海灘湧現這種不速之客 重創當地觀光業

2019-07-27 23:19

美股3疑慮浮現 年尾倒栽蔥走勢是否重演？

2019-07-27 18:35

影／研究示警！阿拉斯加水下冰河 融速比預期快百倍

2019-07-27 16:44

被綁少女報案三次 警19小時後才破門已見碎骨

2019-07-28 10:47

WTO開發中國家名單 川普要求剔除中國

2019-07-28 00:00

最愛的銀行股是它！巴菲特增持美銀股票 價值290億美元

2019-07-27 22:08

Fed下周開會 5大重點一舉囊括

2019-07-27 17:17

Fed利率決策 掌握五看點

2019-07-28 00:28

無印良品極簡風…獲利失靈

2019-07-28 00:31

又種族歧視！川普轟非裔眾議員選區「噁心、老鼠橫行」

2019-07-28 09:57

通訊錄名流從A排到Z 這個人坐牢讓很多VIP緊張

2019-07-27 22:36

川普雙喜臨門 搞定美墨邊境預算與瓜國讓步

2019-07-27 21:29

電視新聞剩老人在看？ 英年輕人平均每天只看2分鐘

2019-07-27 13:55

日本三重縣東南外海規模6.5強震 無海嘯威脅

2019-07-28 05:12

有風險！阿拉斯加與中國液態天然氣合作計畫告吹

2019-07-28 09:43

北韓小船越過東海邊界 遭南韓拖進軍港調查

2019-07-28 08:06

10月31日鐵定跟歐盟分手 英擬備10億英鎊硬脫歐

2019-07-28 08:49

川普用軍費蓋美墨邊牆 最高院准了

2019-07-28 00:15

9名船員獲釋 印度促伊朗放芮雅號油輪另3人

2019-07-27 16:39

地中海難民翻船慘劇 尋獲62具遺體

2019-07-27 16:30

美最高院裁定准挪國防經費築牆 川普稱重大勝利

2019-07-27 17:50

民主黨重要金主 放棄白登改投賀錦麗

2019-07-27 14:50

小7進軍印度 挑戰雜貨店

2019-07-28 00:31

川普再轟陸「開發中」地位占便宜

2019-07-27 13:15

蘋果Mac Pro陸製零件 川普拒豁免關稅

2019-07-27 13:18

賴在WTO開發中陣營不走？ 中國：發展並不平均

2019-07-27 14:08

星期人物／艾普斯坦性派對班機 柯林頓、川普都搭過

2019-07-28 00:18

南非信評展望 惠譽降至負向

2019-07-27 23:30

Equifax遭駭消費者6點保權益 什麼都不做兩頭空

2019-07-27 14:22

強生接任首相 英保守黨民意支持率攀升

2019-07-28 08:21

爭取公平選舉莫斯科街頭抗議 俄警逮捕逾1000人

2019-07-28 06:02

印度暴雨洪水火車受困 700名乘客全獲救

2019-07-27 23:05

川普：北韓試射飛彈對美無威脅 打給南韓看的

2019-07-27 13:34

Equifax洩1.4億人個資 受害者最多賠2萬美元

2019-07-27 14:21

彈劾川普民主黨不死心 想調閱大陪審團證據

2019-07-27 14:52

莫斯科警方粗暴逮捕上千人 按頭、抓臉致多人骨折

2019-07-28 11:44

歐洲創紀錄熱浪北移 北歐國家出現熱帶夜晚

2019-07-28 03:38
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top