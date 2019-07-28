莫斯科警方粗暴逮捕上千人 按頭、抓臉致多人骨折

2019-07-28 11:44 聯合報 記者 聯合報 記者 徐榆涵 ╱即時報導



莫斯科警方27日粗暴逮捕上千人，許多被捕者受傷，有人被抓臉。路透 分享 facebook 俄羅斯首都莫斯科27日有逾3500人上街示威，抗議當局禁止部分反對派成員參與9月初的莫斯科市議會選舉，期間爆發警民衝突，警方粗暴逮捕上千人，許多被捕者受傷，有人鼻子和頭部骨折，堪稱俄國近年來最嚴重的鎮壓行動之一。

俄羅斯莫斯科市9月8日將舉辦市議會選舉，但俄羅斯反對派領導人納瓦爾尼（Alexei Navalny）支持的參選人，被莫斯科選委會認定未收集到足夠有效的連署書，以致大約30名反對派參選人無法參加選舉，遭民眾強烈抗議。反對派稱，他們是出於政治原因才被禁止參選。

這場約3500人的示威活動由納瓦爾尼發起，但示威未獲當局批准，因此淪為「非法集會」。政府官員說，至少有1074名民眾被捕，但另有報導指1127人被拘留。

莫斯科市長索比亞寧（Sergei Sobyanin）形容這場未獲核准的示威抗議是「安全威脅」，並稱「將會根據相關法令，確保維護公共秩序」。

納瓦爾尼前幾天也因呼籲民眾參加這場抗議活動被捕，將被拘留30日；另外，也有幾名反對派領導人在活動之前被捕。

示威現場爆發嚴重警民衝突，警方除了衝進正在播放遊行示威的電視台外，還把示威者驅趕至市中心小巷內，並以警棍鎮壓，很多人都被打到頭破血流，隨後被帶往警局。