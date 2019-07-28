日韓貿易戰矛盾 三國議員協商無果

2019-07-28 11:55 台灣醒報 記者王秋燕╱台北報導



日韓貿易戰開打迄今，韓國越來越居於劣勢，除無法在世界貿易組織(WTO)中獲得抗議日本禁止關鍵電子原料出口的支持外，日本已經計畫最快8月把韓國自享受出口管制優惠的「白名單」中除名。韓國、日本、美國國會議員集會討論，試圖找出解決方案，不過，日韓代表各自堅持立場統下，三方毫無共識。

美國不居中協調

根據《韓國時報》報導，美國、韓國、日本國會議員25日集聚在華盛頓針對日韓貿易紛爭討論。韓方代表認為，韓國高等法院判定部分日本企業必須針對日本佔領期間被強迫的勞工付與賠償金，此後韓國、日本間關係越鬧越僵，日本以限制關鍵電子材料出口為報復手段，演變成貿易戰，呼籲日方趕緊取消出口限制。

日本代表則認為，日本採取貿易手段並非報復，而是韓國不嚴控出口管制導致的結果，部分化學藥品流到北韓，成為該國製造武器的原料。美國代表則表達在日韓貿易爭議中，美國立場一向不居中調解，但希望日韓雙方持續對話。事實上，這場會議是各說各話毫無交集。

日韓貿易戰開打迄今，韓國手上可運用的籌碼更少了，尤其在美國不積極介入，加上無法在WTO獲得會員國支持對抗日本。韓國代表在上周WTO會議上提案時，無會員國發言支持。部分不具名WTO會員國代表接受《路透》訪問時表示，貿易爭端僅存在日本、韓國間，加上兩國複雜的歷史因素，因此不願意介入。

韓恐自白名單移除

日本政府看準韓國劣勢，準備祭出更狠的招數打擊。根據《日經亞洲評論》報導，日本政府認為，與韓國政府已經毫無信任基礎，最快8月2日宣布把韓國從「白名單」中除名，估計8月底就會生效。

目前韓國、美國、紐西蘭、阿根廷、英國、德國、澳洲共27國都在「白名單」上，可以享受簡易出口程序，與日本技術、產品貿易交流可以達到軍事等級。假設日本政府真的在8月2日宣布，把韓國從該名單中移除，韓國貿易將會受到進一步重創。

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