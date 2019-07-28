北韓小船越過東海邊界 遭南韓拖進軍港調查

2019-07-28 08:06 聯合報 記者 聯合報 記者 徐榆涵 ╱即時報導



北韓一艘木船因穿過位南北韓位在東海的海上邊界，已被拖進南韓港口進行調查。截自Google Map 分享 facebook 韓聯社報導，南韓聯合參謀本部（JCS）28日表示，一艘載有三名北韓人的小型木船因越過南北韓位在東海的海上邊界，已被拖進南韓港口進行調查。

根據JCS說法，這艘木船於27日晚間11時21分左右穿過位在黃海的北方界線（NLL），這是南北韓間位於黃海的實際控制線。

28日稍早，三名船員及船隻被帶往南韓江原道襄陽郡的一個軍事港進行調查。