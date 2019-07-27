親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

中職明星賽／彭政閔2分砲 睽違15年明星賽開轟

找柯文哲合作選總統？ 郭台銘幕僚吐16字

日本民間火箭墜落太平洋 未能2度上太空

2019-07-27 18:44中央社 東京27日綜合外電報導

日本民間企業獨立打造的小型火箭MOMO4號，今天發射升空後因電腦偵測到異常自動停止發動機，之後墜落到太平洋，未能延續MOMO3號創舉2度上到太空

日本星際科技公司（Interstellar Technologies）2017年7月首度發射MOMO火箭，結果可能因機體強度不足，升空10公里後就毀損；2018年4月要發射MOMO2號前又遇到一些問題，延到6月發射，結果以墜毀收場；但MOMO3號今年5月在進入令和年代第4天發射成功，並順利進入太空達成創舉。

日本讀賣新聞報導，MOMO4號在發動機停止後，被確認墜落在太平洋海域。

日本朝日新聞報導，MOMO4號日本時間下午4時20分在北海道大樹町的發射場升空。

MOMO4號本來預定13日就要發射，但因為天候惡劣而延到20日，結果20日發射前因為有數值出現異常，在升空前1.5秒自動停止。

日本時事通信社報導，位於北海道大樹町的新創企業星際科技公司，今天發射小型觀測火箭MOMO4號，但不幸在升空後電腦偵測到異常，火箭發動機比預期還早停止，僅上升到距地表13公里上空，無法達到被視為太空的100公里。

MOMO4號內部裝有紙飛機、贊助商咖啡豆及漢堡等物品，這次也嘗試在乙醇燃料中加入加工過的日本酒。

MOMO4號全長約10公尺、直徑約50公分，可說跟MOMO3號同型。

火箭太空北海道
熱浪來襲 不開冷氣也能「冰」的妙招

相關新聞

9名船員獲釋 印度促伊朗放芮雅號油輪另3人

2019-07-27 16:39

川普：北韓試射飛彈對美無威脅 打給南韓看的

2019-07-27 13:34

愛爾蘭外長批強生 「想讓英國和歐盟爆衝突」

2019-07-27 12:16

英女王接見新首相 背後這台意外成焦點

2019-07-27 12:01

菲律賓最北連兩震 升至8死60傷

2019-07-27 11:53

菲律賓連兩次規模5以上地震 至少5死、19傷

2019-07-27 10:10

強生就任英相首度與川普通話 放眼重大貿易協定

2019-07-27 09:03

地中海船難 歐盟協助搜救盼防止悲劇擴大

2019-07-27 08:36

傳土耳其駁回居留申請 維吾爾難民恐遭遣返中國

2019-07-27 08:12

川普威脅 不再承認中國在WTO特殊地位

2019-07-27 05:06

以色列強拆東耶路撒冷民宅 巴勒斯坦中止所有協議

2019-07-27 00:05

新英相想順利脫歐 先過愛爾蘭

2019-07-27 00:05

川普心腹操盤 煽動伊朗官民對立

2019-07-27 00:04

疑鎖定平民 敘利亞空襲10天釀至少100死

2019-07-26 23:57

多地氣溫飆破40度 法國氣象史特殊一年

2019-07-26 23:31

辯護律師身兼警方線民 澳洲司法界大醜聞

2019-07-26 20:57

新加坡最新在野黨成立 向李顯龍胞弟揮手

2019-07-26 19:30

百合颱風來添亂 日本部分煙火慶典泡湯

2019-07-26 19:00

土耳其出兵敘北箭在弦上 目標摧毀恐怖走廊

2019-07-26 18:57

英國大改「閣」 逾半換新人

2019-07-26 02:00
看更多

熱門文章

天價！美國超火辣名媛破億人追蹤 「PO」一張照片賺4千萬

2019-07-26 20:38

大賺！舊貨店挖到一幅「泛黃裸女圖」 鑑定後…價值600萬

2019-07-27 09:48

英女王接見新首相 背後這台意外成焦點

2019-07-27 12:01

男子挖到2公斤黃金值345萬 外傳這裡還有226萬噸

2019-07-27 14:36

4乾爹包養月賺8萬 辣媽曝「挑男人」秘訣

2019-07-27 11:40

川普威脅 不再承認中國在WTO特殊地位

2019-07-27 05:06

日7-11告別24小時營業？ 123間店長連署嘆：會搞出人命

2019-07-27 11:44

想和6公尺高「泡泡山」合照 男子不慎跌入身亡

2019-07-27 09:40

垃圾遊程很好玩？這個旅遊大國 狂撈大把觀光財

2019-07-27 10:00

庫德洛看衰美中復談：不預期有大協議 川普不想美元貶

2019-07-26 23:21

獨居女家中堆滿雜物 警方清理竟挖出鹽漬老母屍體

2019-07-27 11:40

開房間被洗窗工人看光光 情侶性趣全失提告

2019-07-27 14:19

日「白色名單」擬剔除韓…下周揭曉

2019-07-26 23:34

在美國製造就沒事！ 川普拒絕豁免Apple桌電關稅

2019-07-27 10:27

原型為出過寫真集的人氣猩猩 臂彎抱枕推「強壯胸肌」

2019-07-26 21:49

不含動物成分的人造蛋強勢登場 問鼎植物食品市場

2019-07-27 00:15

紐約8天3個自行車騎士死亡 市府砸17.5億改善安全

2019-07-26 21:47

看衰美中貿易協議 川普：北京恐欲拖到2020選後

2019-07-27 10:25

影／研究示警！阿拉斯加水下冰河 融速比預期快百倍

2019-07-27 16:44

水上樂園戲水後感染罕病 男遭食腦變形蟲入侵死亡

2019-07-27 10:05

路透：瑞氏礦業巨擘嘉能可 在台開設銅精礦混合廠

2019-07-26 20:39

甜美女星年少靠賣「原味內褲」維生 悲慘際遇驚嚇來賓

2019-07-27 17:39

法國課徵數位稅 川普批「愚蠢」、祭301調查

2019-07-27 03:29

天然氣在加州變過街老鼠 業者對抗

2019-07-27 11:24

家電富豪戴森再砸近10億元 買第2棟新加坡豪宅

2019-07-26 21:17

川普：蘋果在中國製造的Mac Pro零件 無法獲關稅豁免

2019-07-26 23:19

川普決定不干預貨幣市場 經濟學家：光討論就嚇人

2019-07-27 11:57

傳土耳其駁回居留申請 維吾爾難民恐遭遣返中國

2019-07-27 08:12

京都動畫縱火案剛過！屁孩拿瓦斯槍朝人噴火 日網友群起憤怒

2019-07-27 11:40

川普打臉馬克宏科技稅計畫 揚言採取報復

2019-07-27 03:40

日韓貿易戰難解 南韓議員擬組團訪日

2019-07-27 11:14

川普心腹操盤 煽動伊朗官民對立

2019-07-27 00:04

無視川普威脅 法國仍將課徵數位稅

2019-07-27 06:51

報復法國從葡萄酒下手？ 川普酸：美國酒比較好喝！

2019-07-27 09:14

愛爾蘭外長批強生 「想讓英國和歐盟爆衝突」

2019-07-27 12:16

美反托拉斯當局批准 T-Mobile與史普陵特合併

2019-07-27 03:31

食物還沒進超市 英國先浪費掉40億元

2019-07-27 10:53

電視新聞剩老人在看？ 英年輕人平均每天只看2分鐘

2019-07-27 13:55

多地氣溫飆破40度 法國氣象史特殊一年

2019-07-26 23:31

新英相想順利脫歐 先過愛爾蘭

2019-07-27 00:05
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top