日本民間火箭墜落太平洋 未能2度上太空

2019-07-27 18:44 中央社 東京27日綜合外電報導



日本民間企業獨立打造的小型火箭MOMO4號，今天發射升空後因電腦偵測到異常自動停止發動機，之後墜落到太平洋，未能延續MOMO3號創舉2度上到太空。

日本星際科技公司（Interstellar Technologies）2017年7月首度發射MOMO火箭，結果可能因機體強度不足，升空10公里後就毀損；2018年4月要發射MOMO2號前又遇到一些問題，延到6月發射，結果以墜毀收場；但MOMO3號今年5月在進入令和年代第4天發射成功，並順利進入太空達成創舉。

日本讀賣新聞報導，MOMO4號在發動機停止後，被確認墜落在太平洋海域。

日本朝日新聞報導，MOMO4號日本時間下午4時20分在北海道大樹町的發射場升空。

MOMO4號本來預定13日就要發射，但因為天候惡劣而延到20日，結果20日發射前因為有數值出現異常，在升空前1.5秒自動停止。

日本時事通信社報導，位於北海道大樹町的新創企業星際科技公司，今天發射小型觀測火箭MOMO4號，但不幸在升空後電腦偵測到異常，火箭發動機比預期還早停止，僅上升到距地表13公里上空，無法達到被視為太空的100公里。

MOMO4號內部裝有紙飛機、贊助商咖啡豆及漢堡等物品，這次也嘗試在乙醇燃料中加入加工過的日本酒。

MOMO4號全長約10公尺、直徑約50公分，可說跟MOMO3號同型。