愛爾蘭外長批強生 「想讓英國和歐盟爆衝突」

2019-07-27 12:16 聯合報 記者 聯合報 記者 徐榆涵 ╱即時報導



愛爾蘭副總理兼外長柯伏尼（Simon Coveney）26日形容，英國新首相強生對脫歐談判的態度為「想讓英國和歐盟發生衝突」。

英國衛報報導，強生25日赴國會演說時說，必須放棄愛爾蘭的邊境保障措施，藉此來達成脫歐。

對此，柯伏尼26日表示，強生對英國脫歐談判的態度「非常無益」。他說，「首相似乎已經做出一個深思熟慮的決定，要讓英國與歐盟和愛爾蘭就英國脫歐談判發生衝突，我認為只有他知道為何要這樣做」。

柯伏尼說強生的做法「不是達成協議的基礎」。他說：「從英國脫歐的角度來看，我認為昨天是很糟的一天。我們只能等待來自英國的消息，看是否會在未來幾周內發生變化。」

但柯伏尼與英國北愛爾蘭事務大臣史密斯（Julain Smith）進行第一次會唔後暗示，情況有所突破，未來幾周內可望達成新協議。

同時，強生發言人表示，英國已準備好與歐盟就英國脫歐問題進行談判，但對於這些問題的討論基礎很明確。

愛爾蘭的邊境保障措施是退出協議的核心，旨在防止愛爾蘭（歐盟成員國）與北愛爾蘭（英國領土）之間出現實體邊界。

強生曾表示，除了透過將北愛爾蘭與愛爾蘭和歐盟間的海關和貿易標準的規定保持一致外，還有其他方法可以實現此一目標，直到找到解決方案為止。但愛爾蘭也關注邊境和平與社區關係等無形資產。

歐盟執委會主席容克與強生通電話後，拒絕強生的想法，並稱歐盟與英國前首相梅伊達成的脫歐協議，是最好也是唯一的版本。