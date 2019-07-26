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造價打7折 大馬「帶路」東海岸鐵路復工

2019-07-26 14:45世界日報 編譯中心／綜合25日電

馬來西亞與中國合的大馬東海岸鐵路計畫，25日重新復工。圖／聯合報系資料照
馬來西亞與中國合的大馬東海岸鐵路計畫，25日重新復工。圖／聯合報系資料照
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馬來西亞與中國合作、金額達440億令吉（約107億美元）的大馬東海岸鐵路計畫，25日重新復工。這項計畫在被控貪腐的大馬前政府去年敗選下台後，遭總理馬哈迪擱置，中方隨後同意興建費用打七折，讓這項中國「一帶一路」計畫的一環重新啟動。

總長640公里的東海岸鐵路，將連結鄰近泰國邊境的馬來西亞東北部和西部繁忙麻六甲海峽的主要港口，北京期盼最終能形成從中國南部貫穿東南亞鐵路網的一部分。

馬來西亞交通部長陸兆福在東北部丁加奴州一場典禮上表示，這條鐵路線會改善「農村地區的大眾運輸系統，特別是在馬來西亞半島東岸」。

這項計畫是中國斥資1兆美元「一帶一路」倡議的一環。馬來西亞前總理納吉去年5月敗選後，現任總理馬哈迪認為這項中資大型建設計畫必須檢討，因此喊停。

批評人士表示，這項計畫可能讓大馬陷入債務深淵，目的是為了替前總理納吉吸金，幫他償還從國家投資基金一馬發展公司（1MDB）虧空的資產。

馬國與中國政府及參與廠商歷經數月談判後，4月達成協議，以調降造價方式重啟東海岸鐵路建造作業。調降後造價為440億令吉，和原造價655億令吉（約160億美元）相比，等於打了七折。

馬來西亞一帶一路馬哈迪
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