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吳宗憲面容憔悴雙手上銬走下車 到庭比對說詞

京阿尼縱火犯恢復意識 傷重仍無法逮捕

2019-07-26 13:58聯合報 記者蔡佩芳╱即時報導

京阿尼縱火犯已恢復意識，但傷勢過重無法逮捕。 圖／取自AbemaTIMES
京阿尼縱火犯已恢復意識，但傷勢過重無法逮捕。 圖／取自AbemaTIMES
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京阿尼縱火犯青葉真司已經恢復意識，但因嚴重燒傷傷勢仍然嚴峻，還無法立即逮捕。

京阿尼事件發生一周，每天仍有大批動漫迷獻花祈禱。

朝日新聞等報導，從檢方得知，兇嫌青葉已經恢復意識，但因為傷勢嚴重，執行逮捕令恐怕還還需要一些時間。為釐清他犯案東京京都府警今天進入其位於琦玉縣租屋處蒐證，並帶回大量紙箱裝著的物證。

此外，據相關報導，透過DNA比對，已經確認34名罹難者的身份，絕大多數為20至30歲年輕人，將在近期對外公布。

京阿尼京都東京
熱浪來襲 不開冷氣也能「冰」的妙招

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