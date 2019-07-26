吃冰、泡水、吹電扇… 歐洲罕見大鬧水荒

2019-07-26 13:01 世界日報 編譯 世界日報 編譯 郭宣含 ／綜合25日電



吃冰、泡水、吹電扇，歐洲人拚命散熱。 法新社 分享 facebook

歐洲25日出現炙熱高溫，倫敦和巴黎當天都寫下創紀錄高溫，民眾狂吹電扇、吃冰玩水降溫；這波高溫也加劇一年多來的乾旱災情，造成歐洲罕見鬧水荒的情況。

今年歐洲高溫與連續第二個夏季出現低降雨量，不少作物被烤乾、河水乾涸，迫使全歐洲政府積極採取儲水措施。

歐洲連續兩年雨水不豐重擊歐洲經濟，歐洲日益擴大的人口越來越仰賴大量水源解熱與清洗、灌溉以產業規模快速擴張的農業等產業，並利用河水運送原物料與成品到歐洲大陸的多個市場。

氣候變遷使溫度居高不下，使乾旱情況更加惡化。

巴黎25日創下109華氏度的高溫紀錄。根據法國國家氣象局，法國6月測得歷來最高溫115華氏度，而且高溫與低降雨量造成土壤表層明顯乾燥。

英國劍橋出現101華氏度高溫，創下英國第二高溫紀錄。今年夏季高溫更勝去年，部分地區降雨量也更低。

伯明翰大學水文學家安．范倫(Anne Van Loon)表示：「因為我們去年乾旱，地下水與儲水區尚未恢復，因此今年起始點會更糟。」

德國氣象局指出，歐洲6月多地降雨量僅為正常情況的60%到80%。這波乾旱也迫使法國逾四分之三的地區開始限水，而且7月初北法更是幾乎無雨。

高溫與低降雨量重創農民和產業，法國電力公司因冷卻反應爐的河水溫度過高，而停用兩座核反應爐發電；歐洲蔬果加工協會Profel也稱，2019年蔬果種植季受到熱浪嚴重影響。

歐洲民眾紛紛在社群媒體上分享對抗高溫的經驗，民眾開始吃冰淇淋和冰棒降溫，或者到公共噴泉和泳池應付酷暑，然後一直吹電扇。歐洲一般住家仍少有冷氣，多數住家、工作場合和大眾運輸並無安裝冷氣。

倫敦動物園的老虎有血與雞翅製成的冰棒當零食；南德文郡的養豬場則餵食冷凍胡蘿蔔給小豬。