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新英相要重談脫歐協議 歐盟不甩

2019-07-26 10:47聯合報 記者季晶晶╱即時報導

英國首相強生想在今夏談成新的脫歐協議，但他設下嚴苛條件，歐盟斷然回絕。

強生25日首度在國會下院發表演說，重申他的競選誓言，會移除防止北愛爾蘭出現硬邊界的備案措施（backstop），另尋替代方案，並承諾立即加速做好無協議脫歐的準備。

他說：「我寧願我們有協議脫歐。我更想這樣做。我相信即使事到如今仍有可能，我會全力以赴。但有些事要說清楚講明白：我的前任談判的脫歐協議已三度被下院否決；對院會和英國來說，內含條款難以接受。」

但在稍後的電話通話裡，歐盟執委會主席容克表示，英國以外的歐盟27個成員國決心堅持和前英國首相梅伊政府談成的脫歐協議，包括備案措施。

一位歐盟執委會發言人表示：「容克傾聽強生想講的話，重申歐盟的立場，認為（現有的）脫歐協議是最好和唯一可能協議，合乎歐洲理事會的準則。」

容克告訴強生，歐盟願意對政治宣言「添加文字」--涵蓋未來關係的非約束性文件--但只會考慮「合乎脫歐協議」的提議。發言人表示，容克和強生交換了手機號碼。

稍早之前，強生對鬧哄哄的下院描繪，他對2050年英國脫歐後的願景是「歐洲最大和最繁榮的經濟體，是新貿易協定網絡的核心」。

在許多保守黨議員高聲喝采中，強生表示，他的全體新閣員都致力於10月31日脫歐，「不論境況如何--否則會導致對政治體系的信心災難性崩盤。」

他也說要加強無協議脫歐的準備，他的發言人稍後證實，可能包括額外開支和大型公共資訊宣傳活動。脫歐悍將戈夫將綜理政府單位之間無協議脫歐的規畫。

歐盟首席談判代表巴尼耶警告，強生的「好戰」言論是想破壞歐盟團結。巴尼耶建議，面對強生無協議脫歐的威脅，歐盟27國要堅守原則。

英國下院有許多議員認為，強生想重談新脫歐協議，只是為了重新舉行國會選舉鋪路。

英國首相強生25日在國會下院表示，偏好有協議脫歐，但將重談脫歐協議，移除防止北愛...
英國首相強生25日在國會下院表示，偏好有協議脫歐，但將重談脫歐協議，移除防止北愛爾蘭出現硬邊界的備案措施，同時承諾會立即加速做好無協議脫歐的準備。路透
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