南韓是否被日本移出貿易「白名單」 最快下周揭曉

2019-07-26 09:50 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林奕榮 ╱即時報導



日本讀賣新聞報導，日本最快可能在下周決定，是否把南韓從日本的受信任出口目的地「白名單」中移除。

報導指出，日本針對是否將南韓移出白名單的公眾諮詢於24日結束，日本政府最快將在8月1日公布公眾諮詢狀況，首相安倍晉三內閣最快將在8月2日作成決定。

若日本動用這項武器，可能限制南韓從日本進口的數百種商品，威脅南韓自日本進口的97%產品，不僅衝擊南韓科技大廠，還可能影響全球消費電子品牌的生產。