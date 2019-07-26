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南韓是否被日本移出貿易「白名單」 最快下周揭曉

2019-07-26 09:50經濟日報 記者林奕榮╱即時報導

日本讀賣新聞報導，日本最快可能在下周決定，是否把南韓從日本的受信任出口目的地「白名單」中移除。

報導指出，日本針對是否將南韓移出白名單的公眾諮詢於24日結束，日本政府最快將在8月1日公布公眾諮詢狀況，首相安倍晉三內閣最快將在8月2日作成決定。

若日本動用這項武器，可能限制南韓從日本進口的數百種商品，威脅南韓自日本進口的97%產品，不僅衝擊南韓科技大廠，還可能影響全球消費電子品牌的生產。

分析師指出，目前仍不清楚南韓被移出白名單後，哪些產品所受影響最大，但半導體及新能源汽車等有前景的產業可能受影響。

日本政府最快可能下周決定是否把南韓從「白名單」中移除。 歐新社
日本政府最快可能下周決定是否把南韓從「白名單」中移除。 歐新社
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