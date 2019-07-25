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北韓再試射 去核談判零進度

2019-07-25 23:45聯合報 編譯莊蕙嘉／綜合報導

南韓電視台廿五日以快訊報導北韓試射飛彈。 （歐新社）
南韓電視台廿五日以快訊報導北韓試射飛彈。 （歐新社）
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北韓政府廿五日清晨在江原道元山市朝東部海岸發射兩枚短程彈道飛彈，這是北韓領導人金正恩和美國總統川普上月底在兩韓邊界會面同意恢復去核會談後，平壤當局首度試射飛彈。時值俄羅斯軍機和中國大陸聯合演習時闖入南韓領空，引發俄中日韓四國摩擦之際，北韓舉措使朝鮮半島及亞洲情勢更加複雜。

南韓聯合參謀本部指出，北韓於廿五日清晨五時卅四分及五十七分各發射一枚短程彈道飛彈，分別飛行四百卅及六百九十公里後墜入東海，飛行高度約五萬公尺，且發射時間就在美國國安顧問波頓結束南韓訪問行程離開後數小時。

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南韓國家安保室室長鄭義溶立即召開國家安保會議（ＮＳＣ），並向總統文在寅簡報，與會官員稱北韓此舉無助緩和朝鮮半島緊張情勢，深表憂慮。

南韓青瓦台表示，北韓發射的應為新型飛彈，和五月發射的短程飛彈「ＫＮ２３」或為同型，其中第二枚可能是改良款，但詳細內容仍待韓美進一步分析後確認。

平壤當局在今年五月五日及九日發射共三枚飛彈，金正恩於五日親自督導發射作業，被視為挑戰美國底線。

川普上月卅日走訪兩韓非軍事區，行前一天推文邀金正恩會面，金正恩果然現身，兩人同意在二至三周內重啟去核談判。如今承諾的時限已到，北韓可能藉此表達不滿。

北韓對美「已讀不回」

韓聯社報導，華府一直嘗試恢復去核談判，但平壤對美方訊息始終「已讀不回」。

此外，美韓聯合軍演將於下月登場，北韓也可能藉試射飛彈表達抗議。川普在去年六月的第一次川金峰會後的記者會中曾表示，考慮取消花費龐大的美韓軍演。但美國官員澄清，川普不曾向金正恩承諾取消軍演。

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