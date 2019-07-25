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「英國川普」多像美國本尊？5面鏡對照見真章

2019-07-25 22:42經濟日報 記者湯淑君╱即時報導

猜猜這位政治領袖是誰：他有一頭辨識度極高的金髮，在鎂光燈前侃侃而談一點也不畏縮，捲入一籮筐醜聞，向來以口無遮攔和尖銳犀利的即興發言著稱。美國總統川普？其實以上是對英國下一任首相強森（Boris Johnson）的描述。

媒體常把強森稱為「英國的川普」，川普本尊非但不以為意，還讚美強森將是「很稱職」的首相 。川普23日獲知強森贏得下任英國首相寶座後說：「他既強悍又精明。他們稱他是『英國川普』，大家都說那是好事，他們（英國人）喜歡我。那是他們想要、也需要的。」

究竟川普和強森有多像？CNBC報導根據他們以往的言行，從以下五個面向檢視兩人的異同點。

1. 移民

移民在英、美兩國都是熱門話題，但川普和強森對移民的態度不同。川普試圖推動修法嚴加限制移民，並曾嚴辭批評移民，例如在競選期間就痛罵墨西哥移民「帶來毒品、犯罪，他們是強姦犯」。

強森運用移民議題，特別是唯恐土耳其將來若成為歐盟成員國後將帶動移民潮湧入，作為支持脫離歐盟的一個理由。但他的移民相關評論較川普細膩，曾表示支持特赦非法移民。不過，和川普一樣，強森有時用辭不當，也招致種族歧視的批評。

2. 家族史

兩人都在紐約出生，家庭背景都很多彩多姿，有的是移民和冒險故事可說。川普家族族譜溯及德國和英國，其母生於蘇格蘭西岸外的路易斯島。強森家族與英國和歐洲貴族頗有淵源，父系血統有土耳其、法國成分，還可追溯至英王喬治二世（King George II），母系那邊則有猶太血統。

3. 穆斯林

假如川普和強森會因為某個議題而公然起衝突，那可能與穆斯林有關。強森的曾祖父是一位土耳其穆斯林，因此當川普在2015年底競選期間呼籲禁止穆斯林入境美國時，強森痛批川普「無知得令人驚呆」。同年，川普說倫敦某些地區激進得讓警察都擔心自己的性命安危，當時擔任倫敦市長的強森反唇相譏說：「我不造訪紐約某些地區的理由只有一個，就是到那裡與川普會面真的很危險。」

不過，強森自己對穆斯林女性也曾有過毒舌評語，把穿著全身罩袍的她們與「郵筒」相提並論，並且拒絕道歉。這點倒是和川普類似，川普最近要四位民主黨籍少數族裔新科女議員「滾回母國」，也拒絕道歉。

4. 女性

73歲美國現任總統和55歲英國準首相的另一個相似點，就是一生中桃花朵朵開，因此惹了不少麻煩。川普和強森的私生活醜聞纏身，婚外情指控多不勝數。川普甚至遭到嚴重程度不一的行為不檢指控，包括性騷擾和強暴（包括前妻伊凡娜），不過目前為止這些指控都未導致起訴。

強森與小他24歲的女友席孟茲（Carrie Symonds）交往，也備受矚目。媒體披露兩人最近大吵一架，鄰居說席孟茲怒吼要強森滾開。她是否會隨強森搬進唐寧街10號官邸，成為英媒議論紛紛的熱門話題。

5. 職涯

強森和川普從政前都從事別的職業，讓兩人自稱「反體制」有某種憑據（不過川普是政治素人，強森則已踏入政壇20年，而且他的家族顯然也是「體制」的一部分）。兩人在昔日職涯中都曾遭到行為不端的指控，強森擔任新聞記者期間曾因捏造新聞內容而惹上麻煩，在布魯塞爾工作時則因疑歐派報導而惡名昭彰。

前英國外相強森（左）2017年在聯合國大會上與美國總統川普握手致意。兩人的言行作...
前英國外相強森（左）2017年在聯合國大會上與美國總統川普握手致意。兩人的言行作風有許多類似處。美聯社
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