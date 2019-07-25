京阿尼遭縱火 動漫協會表哀悼

2019-07-25 18:40 台灣醒報 記者鄭吉峻╱台北報導



日本動畫公司京阿尼遭人縱火，黃詠雪為此表達哀悼。（photo by鄭吉峻／台灣醒報） 分享 facebook

針對日本動畫公司「京都動畫」（京阿尼）18日遭人縱火，其中包括元老級大師木上益治及名監督武本康弘，均未能幸免於難，台灣動漫協會及動漫迷均表哀悼。中華動漫出版同業協進會理事長黃詠雪為此表達哀悼，表示將於8月1日舉辦的漫畫博覽會中，設立留言專區，一同祈福。

哀悼京阿尼遭縱火

京阿尼遭人縱火共34名員工罹難，黃詠雪表示，協進會隨後決議將於漫畫博覽會，捐贈日本京都動畫公司10萬元支票，向京阿尼表達我國動漫界的慰問。此外，協進會也臨時設立「京阿尼留言祈福專區」，希望號召台灣動漫迷一同祈福。

中華動漫出版同業協進會理事長黃詠雪表示，此次博覽會有多元特色，包括展覽首次涵蓋世貿一館全區，其中有四項展覽，包括漫畫博覽會、動漫、電玩及電競以及電影玩具展，並新增數位內容展，活動場次有史以來最多。

2019漫畫博覽會將於8月1日至5日在世貿一館舉行。

第一屆吉祥物大賽

博覽會內容多元，除了設立數位內容展區及OTT平台之外，韓國手機漫畫業者也將參展，會中也將進行台灣第一屆吉祥物大賽，入圍的吉祥物將於現場一同參與總決賽，第一名的吉祥物將代表台灣赴日參賽。

每年暑假動漫迷所期待的動漫盛會「2019漫畫博覽會」，將於8月1日至5日一連五天，在世貿一館盛大舉行，並結合各類型動漫產業鏈共襄盛舉，現場共約1200個攤位、130家廠商聯手打造全台最大規模的整合展，讓粉絲勤於奔波的即時限量周邊商品，也於展前記者會搶先曝光。

2019漫畫博覽會將於8月1日至5日在世貿一館舉行。

動漫公司主打商品

動漫公司博英社業務專員夏寧表示，該公司知名動漫「網球王子」明年將屆滿20周年，未來將推出電影版；此外，「頭文字D」電視版也在宣傳名單內，9月將於中華電信VOD平台上架。

青文出版社則主打日本超人氣動畫「美少女戰士限量封面版」，限量版除了晶炫封面並將書名燙金燙銀之外，更推出典藏書盒；特別的是，限量版是由作者本人親自監製，青文出版商品企劃部課長吳宗謙表示，盼能藉此吸引動漫迷目光。

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