波多黎各總督辭職 基督徒為國禱告

2019-07-25 17:21 台灣醒報 記者莊瑞萌╱台北報導



面對政府官員失言與行為不當，波多黎各基督徒禱告尋求解套。波多黎各總督瑞奇‧羅塞尤日前遭發現對災民言語嘲諷，引發民眾不滿並進行超過10天以上的抗議活動，其中也包括許多基督徒在市區禱告，呼籲政府悔改並專心治理政務。今日稍早羅塞尤則已對外宣布辭職。

據《基督徒郵報》報導，上週在社群媒體上傳出一支影片，當中出現數百名波多黎各民眾跪地禱告，呼求上帝憐憫波多黎各，而在另一處的舊聖胡安街道上也有基督徒手牽手一起禱告。

今年7月13日時，社群網站上流傳羅塞尤與同黨人士針對颶風災民與聖胡安市長等人發表詆毀的談話，事後引發數萬人上街抗議並要求羅塞尤下台，其中加入抗議行列的人士還包括壞痞兔、雷納佩雷斯培瑞茲與瑞奇•馬汀等藝人。在外流的影片中，出現嘲笑颶風瑪莉亞的受災戶，2017年的風災重創當地並造成4,000人死亡。

對此，全美西班牙裔基督教領袖會議牧師羅德里格茲也表示，「身為波多黎各血統的美國人，我對波多黎各聯邦最近的事態發展感到相當不安。我們呼籲總督及政府採取一切必要措施，修復創傷並創造能帶來信任與追求和解的政治環境。」羅德里格茲也指出，他會向上帝禱告，希望透過這次危機能讓波多黎各更加團結。

據《BBC》報導，上週日才表示將會繼續堅守崗位的羅塞尤已在今（25）日宣布辭職並待到8月2日以便順利交接。

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