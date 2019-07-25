大量起用脫歐官員 英國新首相新政

2019-07-25 17:21 台灣醒報 記者 台灣醒報 記者 許雅筑 ╱台北報導



英國內閣成員大換血！承諾打破脫歐僵局的新英國首相強森於24日，將許多梅伊政府的內閣成員替換成支持脫歐的官員。除此之外，強森也承諾會進行許多內政上的改革，並且團結四個構成國英格蘭、蘇格蘭、威爾斯與北愛爾蘭，一同為脫歐後的英國努力。

強硬手段

根據《海峽時報》報導，上任後不久，強森便將內閣成員大換血，展現他將以強硬的手段脫歐。他在唐寧街的演講中承諾，將於10月31日正式脫歐。他也表示，已有心理準備，若與歐盟談不妥可能會被迫無條件脫歐。

根據《BBC》報導，繼大換血之後，數百人聚集在唐寧街抗議強森這樣的做法。BBC的首席政治記者薇琪認為，強森大換血的行為似乎意味著，即便做法有爭議，他也要直接建立一個支持他想法的團隊，而非進行溝通獲得認可。

做好準備

強森在唐寧街的演講中也提到，未來會重新正視老年照護問題、改善基礎建設、增加警察人力、確保國民保健署經費妥善運用、促進英國生物科技與太空技術的發展，並更改稅收制度促進投資等等。

另外，強森也表示，將致力於團結四個構成國，讓英國在脫歐後有足夠的能力站穩腳步。他說，有信心99天後英國一定會脫歐，而對於「無條件脫歐」的可能性，他會加緊腳步進行準備。

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