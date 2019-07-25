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失言風波近兩周 波多黎各總督終不敵民意下台

自己垃圾自己解決！ 斯國接英垃圾引抗議

2019-07-25 16:40台灣醒報 記者宋秉謙╱台北報導

「東亞並非任何人的垃圾場！」斯里蘭卡媒體25日表示，發現111個裝滿垃圾的集裝箱堆積在港口，據上週檢查結果，指控這些是來自於2017年英國的垃圾，呼籲英國收回自家垃圾，此案讓過去的垃圾亂倒議題再度浮上檯面，近期是柬埔寨要美、加收回自己的垃圾，今年5月菲律賓要求加拿大收回塑料垃圾也鬧很大，東亞國家呼籲歐美別再亂丟垃圾的聲浪已加大。

斯里蘭卡不做垃圾場

根據《英國廣播公司》報導，斯里蘭卡25日媒體披露，英國涉及把該國2017年製造的111個垃圾集裝箱，透過不肖商人送至斯國境內，簡直是把東南亞國家當成西方國家的垃圾場。此案也在斯里蘭卡的社群網站上延燒，該國人民與環保主義者聯合發表怨恨的宣言，以斗大標語「斯里蘭卡不是你家垃圾場」回擊。

然而，英國對此沒有正面回應，他們僅表示，若真的查證是來自英國，才有收回的可能，雖說重申若被發現有人非法出口廢物垃圾，會面臨2年監禁或是罰款，但不積極、也不承認的態度顯得很不負責任。

據《Time》報導，這也不是第一次傳出東亞國家發現進口到跨國垃圾，本月早前就傳出柬埔寨接收到來自美、加的83個集裝箱垃圾，5月更是菲律賓接到加拿大的塑膠垃圾，雙方爆發激烈爭執，加拿大當時聲稱那是69箱的塑料回收，堅持不認是無用垃圾，前幾個月在印尼與馬來西亞也都時有所見。

已開發國家列黑名單

依照綠色和平組織說法，這些出口垃圾的黑名單國家包含10幾個已開發國家，如美國、加拿大、法國、比利時、德國、西班牙、荷蘭及英國；其中，歐盟是最大的廢物出口區域，而美國則是單一國家最會亂丟垃圾的。之所以送出跨國垃圾是因成本考量，綠色和平組織表示，已開發國家當地法律較嚴苛，處理廢物垃圾更為昂貴，出口、亂丟則幾乎不用付多少錢。

正因發展中國家的法規較鬆散、即便是依法處理垃圾成本都較低，東亞成為「靠回收垃圾賺錢」的最大區域，過往的大戶是中國，但該國發展趨迅速的情況下，在去年1月就表示不再接收外國塑料廢物，撿垃圾、處理廢物的髒活就平均增加到其他東亞國家。

目前這些發展中國家並非全部都決定不收垃圾，官方態度仍不明朗，但民間抗議聲浪加溫，抗議人士表示，第三世界國家本身就有很多問題待解，已開發國家居然還火上加油，把垃圾送過來，打算眼不見為淨，這對解決垃圾能力本就不佳的國家來說，是環境一大負擔。

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英國斯里蘭卡加拿大
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