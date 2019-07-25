伊朗向英國示好 願釋出扣押油輪

2019-07-25 16:40 台灣醒報 記者 台灣醒報 記者 許雅筑 ╱台北報導



油輪換油輪，伊朗向英釋出善意！美國總統川普在今年5月宣布撤出伊朗核協議，並且對伊朗進行石油禁運等制裁。自此之後，美伊關係愈演愈烈，而支持美國的英國也被捲入紛爭。英國與伊朗在7月相繼扣押了對方的油輪，伊朗於24日釋出善意，暗示若英國願意釋放扣押的油輪，便願意釋放扣押的英國油輪做交換。

伊朗示好

根據《CNN》報導，7月初，英國海外領地直布羅陀當局與英國海軍一同扣押了裝載伊朗石油的「格雷斯一號」油輪。英國政府指稱該油船違反歐盟制裁規定，意圖將石油運往敘利亞。之後，伊朗也聲稱英國的「斯坦納帝國號」與漁船相撞，違反國際法，因此將其扣押。

伊朗總統羅哈尼於24日，在每週一次的內閣會議中說道，不希望繼續與某些歐洲國家保持緊張的關係，若他們願意遵守國際上的規矩並停止某些行動，包括在直布羅陀海峽的所作所為，伊朗將會給予適當的回應。這番話被認為是在對英國釋出善意。

美伊關係

根據《半島電視台》報導，至於伊朗與美國的關係，自5月以來，美國指稱伊朗對許多美國船隻發動攻擊，但伊朗並未承認。不過伊朗確實於上個月擊落美國一架監控用的無人機，伊朗的說法是該無人機已侵犯伊朗領空，雖然華府聲稱並非如此。

川普原打算進行軍事報復行動，但在最後一秒說那樣做不符合比例原則，於是作罷。羅哈尼透過個人官方網站表示，伊朗願意進行公正、合法且有誠信的談判，但若談判意味著必須向美國低頭，他便不接受。

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