甩政治夢魘！梅伊卸任續當議員 未來路很廣

2019-07-25 16:54 世界日報 編譯 世界日報 編譯 郭宣含 ／綜合24日電



梅伊去職，臨別回馬槍，籲工黨黨魁一起下台。 新華社 分享 facebook

被脫歐整的灰頭土臉、甚至當眾飆淚的英國前首相梅伊，終於擺脫了這個政治夢魘；卸任後她反倒海闊天空，有許多選擇，可擔任高薪發言人、投資銀行顧問或公關職位，就像英國前副首相克萊格(Nick Clegg)卸任後擔任臉書發言人。

不過目前梅伊還不急著找新工作，她之後打算返回國會後座議席，一如她過去20年來一樣代表她的選區。

梅伊任內三年試圖帶領英國脫離歐盟屢屢遭挫，英國仍陷脫歐僵局，如今她似乎渴望回歸平常生活。

她24日在最後一次國會每周質詢中表示：「我即將離開唐寧街，但我將繼續代表梅登黑德(Maidenhead)選區國會議員，我會繼續竭盡所能為國民利益服務。」隨後她在先生陪同下，昂首闊步走下權力高位的舞台。

臨別回馬槍 籲工黨黨魁一起下台

梅伊也在質詢中對在野的工黨黨魁柯賓(Jeremy Corbyn)使出一記臨別回馬槍，建議柯賓追隨她的腳步下台。

她表示：「也許我只能這麼說，來為我和柯賓的攻防畫下句點：我身為黨魁能接受自己任期已結束，或許現在正是他效法我的時候了？」

語畢，保守黨熱烈歡呼，但工黨靜默不語。現無黨派的前工黨議員奧斯汀(Ian Austin)稍後表示，柯賓該好好思考他的未來，他也回應梅伊的話，「我能告訴梅伊，在我看來，工黨多數議員也贊同她的話。」

雖然梅伊上任時吹捧的英國脫歐計畫依舊深陷泥淖，但她表示，她成為英國第二個女首相為女性寫下正面紀錄。

她在最後質詢中說：「我希望見證過女首相的每位年輕女孩，能深刻明白女性能做到的事情沒有極限。」

梅伊之後告訴國會議員，未來可能會有不只一位女首相，而且可能就在他們之中。

梅伊承諾會全力支持新首相強生，強生將接手脫歐僵局，完成在10月31日前的脫歐承諾。

儘管如此，許多人預期梅伊會利用國會表決與她的影響力阻止英國無協議脫歐，而強生表示若有必要他會選擇無協議脫歐。