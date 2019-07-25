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失言風波近兩周 波多黎各總督終不敵民意下台

強生女友傳周末搬進唐寧街 成首相官邸第一對未婚伴侶

2019-07-25 16:53世界日報 編譯黃秀媛／綜合24日電

英國新首相的「第一女友」。 美聯社
英國新首相的「第一女友」。 美聯社
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英國新首相強生向來特立獨行，而英國八卦報紙紛紛猜測他會不會再打破另一項傳統，帶著女友住進唐寧街10號，成為入主這座歷史悠久的首相官邸的歷來第一對未婚伴侶。

55歲的強生24日首次以首相身分進入唐寧街總部時，31歲的紅粉知己凱莉‧辛蒙茲(Carrie Symonds)與他的幕僚站在一旁看著，沒有跟他一起進去。不過，媒體表示她只是不想搶強生的風頭，本周末可能就會搬進官邸。

強生結過兩次婚，去年9月與結縭25年的第二任妻子分手後，與曾任保守黨連絡主任的凱莉同居在倫敦南區的公寓。上個月鄰居聽到他們激烈爭吵而報警，使這件緋聞更傳得沸沸揚揚。鄰人用手機錄音，錄到凱莉大叫「滾開」、「滾出我的公寓」，還有砸東西的聲音。

據悉她也痛罵強生把葡萄酒灑在沙發上，強生則叫她不要再用他的手提電腦。警察在午夜過後接到報案登門關心，不過沒有做什麼就離去。

他們後來搬出公寓，最近在大約一哩外買了一棟有四個臥房的三層樓房。

強生是1970年的奚斯(Edward Heath)以來，第一個單身上任的英國首相，而英國報紙熱烈猜測凱莉這個「第一女友」會扮演何種角色。

凱莉是「獨立報」共同創辦人與曾是「獨立報」律師的外遇對象生的女兒，從小上貴族私校，後來在英國中部的華威大學念戲劇和藝術史。2010年她開始為保守黨工作，2012年為當時擔任倫敦市長的強生競選連任助選，兩人也開始接觸。

她去年卸下保守黨總部聯絡主任職務。「每日郵報」說，她是被指私自使用經費和向媒體洩露對前首相梅伊不利的消息後辭職。

凱莉是熱衷的環保分子，積極反對塑膠，並加入海洋環境保護組織。

據悉強生的助理對如何處理兩人的關係，以及凱莉是否應入住官邸，立場分歧。

有些人認為她能讓強生收斂一點，強生最近幾個月也比較沒那麼邋遢。但是，其他人擔心讓他們以伴侶姿態亮相會造成禮儀問題，使強生拈花惹草的惡習再度受到注意。

強生與第二任妻子生了四個子女，其中長女比凱莉只小五歲。他還有至少一個私生女。

據悉強生和凱莉準備等明年他的離婚手續辦好就結婚，使強生成為250年來第一個在職期間結婚的英國首相。

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