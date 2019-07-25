強生成伊麗莎白女王在位第14位首相 99天脫歐倒數

2019-07-25 16:52 世界日報 編譯 世界日報 編譯 張佑生 ／綜合24日電



強生就任英國首相，宣示99天脫歐開始倒數。 美聯社 分享 facebook

英國女王伊麗莎白二世24日接見新任首相強生(Boris Johnson)並授權他組閣，標榜擴大女性和少數族群參與的強生內閣，25日將在國會首度登場。但國會26日起暑休到9月3日，而英國預定10月31日脫離歐盟，距離強生上任僅99天。

上任2天國會就暑休 但他仍有信心達成脫歐新協議

55歲的強生是女王伊麗莎白二世在位期間的第14位首相。他在就任首相後的當天，於唐寧街10號首相官邸外承諾，將實現英國在10月31日脫離歐洲聯盟的目標，「不會找任何藉口推拖」，他誓言要證明「懷疑、唱衰和悲觀的人」都錯了。他說他將會和布魯塞爾的歐盟當局達成脫歐「新協議」。

55歲的強生說：「我們將會達成新的協議，一個更好的協議，它將使英國獲得最大機會脫歐。」他表示，「我信心十足，相信我們將在99天內解決此事。英國人民已經等得夠久了」。

撤換侯俊偉 拉布接任外相

剛當選保守黨黨魁的強生在12分鐘的談話中，也宣布了連串內政政策。他的女友席孟茲(Carrie Symonds)和幕僚團隊站在一旁。他撤換了在黨魁選舉與他對決的外相侯俊偉(Jeremy Hunt)，由對英國脫歐問題立場強硬的、45歲的拉布(Dominic Raab)取代，使他成為強生實際上的副手。他還任命賈維德為財政大臣，巴特爾為內政大臣。脫歐大臣巴克萊則獲留任。

強生曾揚言與歐盟重談協議，否則無協議脫歐也在所不惜。不只工商業反彈，同黨議員也不以為然，表示寧可倒閣也不會讓硬脫歐發生。保守黨政府在國會席次不到半數，且黨內對脫歐意見嚴重分歧，強生能夠迴旋的空間有限。

強生是支持脫歐的鷹派大將，身邊卻有不少反對脫歐的人；最令他尷尬的是，這些是他的家人；他的妹妹在電視上高聲疾呼留在歐盟，他的弟弟也辭去公職積極宣揚停止脫歐，就連他的父親都寫了一部驚悚小說，描述脫歐公投前的陰暗政治操作。

強生在保守黨黨內很受歡迎，黨員得票率超過六成，但25日的全國性民調顯示他的支持率只有31%。他24日前往白金漢宮晉見女王時，途中遭到「綠色和平組織」抗議人士攔截，上任之路一開始就遇到阻礙。

除了脫歐，英國油輪被伊朗扣押以及伊朗限核協議也很棘手。伊朗總統羅哈尼24日暗示雙方可以透過交換方式解決油輪問題，似乎讓僵局露出一線曙光。但伊朗限核協議在美國的極限施壓下奄奄一息，英國是否繼續和法國德國攜手搶救，或是強生改弦易轍決定配合川普總統，仍有待觀察。