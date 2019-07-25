「小梅克爾」宣誓就任德國國防部長 影響力料超越強生

2019-07-25 16:49 世界日報 編譯 世界日報 編譯 盧炯燊 ／綜合24日電



外界聚焦強生之際，卡倫勃爾宣誓就任德國防長，若接總理，影響力遠大於前 歐新社 分享 facebook

在全球24日聚焦強生接任英國首相之際，許多歐洲人的注意力反而集中在一個更低調的就職儀式，因為這位政治家對歐洲未來的影響，將會超過強生；她就是已於上周上任、24日才舉行宣誓儀式的德國國防部長卡倫勃爾(Annegret Kramp-Karrenbauer)。

對於大多數德國人來說，最多人認識就是她的簡單簽字AKK，而更多人稱她為小梅克爾(Mini-Merkel) ，不過自她去年當上德國基督教民主聯盟(CDU)黨魁以來，一直試圖與這個稱呼切割；之後由於爭議不斷，她的民意下滑，現在她出任國防部長，有可能是她第二次翻身機會。

56歲的卡倫勃爾在當選CDU黨魁後，一直傳出將是梅克爾的首選接班人，而預計梅克爾最遲兩年後就功成身退。

不少人相信，若卡倫勃爾能夠順利繼承總理大位，她對歐洲未來的影響，較英國首相強生還要大。

強生是強硬脫歐派，從而使得歐洲要實現野心勃勃的議案，德國的支持就變得必不可少，其中包括更多的軍事合作和對歐元區的改革。

雷根斯堡大學(University of Regensburg)國際政治學教授比林(Stephan Bierling)認為，英國脫歐後的新歐洲，肯定會受到卡倫勃爾的影響而非強生。

如果強生堅持繼續脫歐，他必將承擔隨之而來的災難︰就是英國目前在歐洲的頂端地位將會下跌，在國際舞台上的角色進一步減弱。

與此同時，柏林與巴黎的關係會進一切緊密，現在，德法是歐洲的決定性力量，毋須再考慮英國的立場。

卡倫勃爾獲被任命為國防部長後，最直接的是為未來的法德合作提供機會；她最近一再主張增加德國軍方的預算，這不僅是美國的要求，而且也獲得到了其他歐洲國家的支持，包括法國在內，軍事的合作將無庸置疑。