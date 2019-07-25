印度上太空先驅非動物 擬由人形機器人出征

2019-07-25 16:42 中央社 新德里25日專電



印度科學作家貝格拉（Pallava Bagla）今天撰文透露，印度政府準備推動計畫，送人形機器人而非動物上太空，以進行載人太空任務前的相關實驗。

貝格拉在英國廣播公司（BBC）網站發表文章，透露印度上述雄心勃勃的計畫。

印度政府已批准提供14億美元給印度太空研究組織（Indian Space Research Organisation，ISRO），推動2022年以印度最重的火箭－同步軌道衛星運載火箭3號（GSLV Mk III），執行印度首次載人上太空任務。

包括美國、前蘇聯等國家，過去推動載人上太空計畫前，都會先送動物上太空以進行相關安全實驗，但貝格拉說，印度和其他已進行載人上太空任務的國家不同，不會先送動物上太空，而是送人形機器人上太空，以便了解在太空中長時間失重與輻射對人類的影響。

印度太空研究組織主席席萬（K. Sivan）表示，這是非常具有野心和頗具挑戰性的國家計畫，但在印度人飛入太空前，將會送人形機器人上太空，測試太空船機組的極限。

第一位上太空的人類、前蘇聯太空人加加林（YuriGagarin）1961年被送上繞地球太空軌道前，包括果蠅、老鼠、猴子、狗、貓、黑猩猩、烏龜和蜘蛛等動物，都曾被送上太空進行試驗。

除了印度有意以人形機器人取代動物送上太空，成為載人太空任務前的實驗對象外，俄羅斯也有類似的計畫。根據外電報導，俄羅斯「能源」火箭航天公司表示，計劃搭乘俄新型宇宙飛船翱翔太空的人形機器人「費多爾」，已接受飛行前檢查，預計8月22日乘坐「聯盟MS-14」無人駕駛飛船飛往太空。