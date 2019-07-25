南韓領空遭闖 變成4國外交大亂鬥

俄羅斯軍機和中國轟炸機23日首度舉行共同空中巡邏演習，俄國軍機兩度闖入南韓領空，事件演變成俄中韓日四國外交衝突；南韓政府24日稍早稱俄方已道歉，遭俄國否認，雙方互控扭曲事實，事件發生地的南韓獨島（日本稱竹島）也再度引爆兩國長期以來的主權爭議，韓方稱日本無權對此事件置喙。

俄羅斯一架TU-95轟炸機與一架A-50空中預警機23日上午和中共兩架轟六轟炸機入侵南韓防空識別區，且A-50兩度入侵南韓領空，南韓戰機緊急升空，兩度開火警告。俄方堅稱航行在公海上空，反指韓方威脅俄機安全。

南韓青瓦台發言人尹道漢24日在新聞簡報會說，一名俄國武官就軍機闖入南韓領空一事向韓方表達「深切遺憾」，稱可能是軍機機械故障所致，並非有意。

然而俄國國際傳真通訊社報導，首爾的俄國大使館說，莫斯科當局並沒有「正式道歉」，且韓方對此事的評論有諸多不正確之處。

南韓政府24日下午收到來自克里姆林宮的信函，重申並無侵犯南韓領空。南韓國防部痛斥：「俄國的說法不只是扭曲事實，而且相對於他們昨日透過外交管道表達遺憾並承諾調查，更是矛盾。」

中共國防部發言人吳謙24日證實，中俄在東北亞實施首次聯合空中戰略巡航，中方派出兩架轟-6K轟炸機與俄方組成混合編隊，在日本海、東海空域按既定航線聯合巡航。

吳謙指出，中俄空軍飛機嚴格遵守國際法有關規定，未進入他國領域。此次行動是中俄兩軍年度合作計畫內的行動，不針對第三方。

日本航空自衛隊23日也派戰機緊急升空，除了對中俄表示抗議，也對南韓戰機在竹島領空升空表達抗議。青瓦台24日悍然回應稱：「日本只需管好自家防空識別區，南韓領空問題由我們自己處理。」

英國廣播公司報導，軍機事件正逢美國國安顧問波頓訪問南韓，時機或許並非巧合。這次事件規模不大，但是對美國在亞太的兩大盟友日韓的示威意義卻不小。