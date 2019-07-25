南韓領空遭闖╱中俄準盟國測試 挑戰美在亞太地位

2019-07-25 16:30 世界日報 編譯 世界日報 編譯 莊蕙嘉 ／綜合24日電



俄羅斯和中國軍機23日先後闖入南韓防空識別區與領空，日本亦表關切，讓四個國家陷入緊張。 美聯社 分享 facebook

俄羅斯和中國軍機23日先後闖入南韓防空識別區與領空，引發韓方開火警告，日本亦表關切，讓四個國家陷入緊張；專家指出，中俄軍機行動是刻意的，目的在展示兩國軍事聯盟關係，挑戰美國在亞太地區影響力。

中國和俄羅斯近年來軍事交流日益頻繁熱絡，中共解放軍多次參與俄國陸上及海上演習，俄國去年9月在中國國家主席習近平訪問期間，於海參崴舉行代號「東方2018」的演習，規模是蘇聯解體以來之最。俄國出動逾30萬名軍人、3萬6000輛戰車及逾千架戰機，北京當局也派3000多名解放軍參與。

美國和南韓、日本分別簽有「美韓共同防禦條約」及「美日安保條約」，美國和歐洲也建立北約來防衛合作。相較於西方，中俄並無共同防禦條約。

這次的軍機事件對兩國間的「準盟國關係」是場測試。南韓國防部資深顧問安江日認為，中俄軍機是故意的，「在北韓核武問題上，中俄想要和美國平起平坐，藉由挑釁美國在亞太地區的兩個主要盟友南韓和日本，以取得區域主導地位。」