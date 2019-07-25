因應中國擴張 印度首次太空戰演習

2019-07-25 16:22 世界日報 編譯中心╱綜合24日電



印度今日首次太空戰演習。 記者張幼芳／翻攝 分享 facebook

在中國擴張太空軍事實力之際，印度軍方將在25日和26日舉行首次太空戰爭模擬演習IndSpaceEx，包括軍事和相關科學人員都將與會，模擬太空戰的因應措施。

印度時報報導，印度國防部官員指出，太空愈來愈軍事化，競爭也愈來愈激烈，印度需有可靠的太空威懾力量，阻止敵人透過奪取、破壞具有監視、通訊、飛彈早期預警及精確定位等功能的衛星，讓印度軍隊又瞎又聾。

中國6月成功在海上發射火箭把七顆衛星送上太空，其相關太空軍事計畫都威脅到美國在太空的霸權。

印度雖有長期穩定發展的民用太空計畫，並有兩顆軍用衛星協助部隊進行地面監控、導航和通訊，3月更成功發射反衛星飛彈，但能力上仍無法與中國相比。

印度官員說，雖然成功發射反衛星飛彈摧毀衛星，意味著印度跨過在太空施加攻擊的門檻，但仍有必要探索戰爭最終邊界的有效戰術、作戰和戰略開發，「在中國向前發展的同時，我們（印度）不能停滯不前」。

印度國防研究暨發展組織（DRDO）執行長芮迪先前指出，印度正致力開發其他反太空武器，如定向能量武器、雷射、電磁脈衝和同軌衛星殺手等，以保護自己的衛星免受電子和物理攻擊。

此外，印度合併國防圖像處理與分析中心及國防衛星控制中心成立的太空防衛局（Defence Space Agency），很快將由兩星空軍少將擔任指揮官，官員說，太空防衛局在未來幾年將發展為一個完整的太空司令部。