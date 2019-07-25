韓日關係惡化 文在寅支持率卻上升

2019-07-25 16:15 世界日報 編譯 世界日報 編譯 張佑生 ╱綜合24日電



日本與南韓因為前徵用工爭議關係惡化，有專家批評，總統文在寅要為此負起最大責任。 美聯社 分享 facebook

日本與南韓因為前徵用工爭議關係惡化，甚至引發貿易戰，有專家批評，總統文在寅要為此負起最大責任。儘管如此，南韓輿論調查機構Real meter分析，文在寅的支持率時隔八個月超過50%，認為是「對日本的經濟報復採取的抵制日貨運動等反日輿論擴散。」

據Real meter對南韓2505名成人進行的調查結果顯示，文在寅的國政支持率為51.8%，比上周上升了4.0個百分點。

INSIGHT K研究所長裴忠燦表示，「與日本的矛盾不僅是團結了狂熱的支持層，還團結了潛在的支持層，而相反，反對層很難發出反對之聲，因此總統的支持率迅速上升。」

南韓政治評論家高成國批評，文在寅自2017年上任後，致力改善與北韓領導人金正恩的關係，卻與日本交惡。高成國本月稍早在一個廣播節目說：「文在寅和當前政府的外交政策須為這個情況負責。」

高成國去年開始以YouTube作為主要發聲平台，他的個人頻道吸引約37萬5000人訂閱，包含數千名日本粉絲和幾位日本外交官。高成國透過翻譯員說：「正如我們從韓戰中看到的那樣，日本與我們站在同一邊，日本幾乎盡可能提供他們所能做的一切。」他還表示，文在寅政府卻把日本與南韓的外交關係搞糟，並降至兩國1965年建交後的最低點。」