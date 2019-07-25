英國新首相強生砍人不手軟！理念不合者全換掉

2019-07-25 12:31 聯合報 記者 聯合報 記者 范振光 ╱即時報導



英國新首相強生大幅改組內閣。美聯社 分享 facebook 英國新首相強生24日就職後，立刻大幅改組內閣，撤換外相侯俊偉，由對英國脫歐問題立場強硬的拉布（Dominic Raab）取代，另外任命內政大臣賈維德為財政大臣，取代請辭的韓蒙德。

強生原本安排和他競逐保守黨領袖的侯俊偉（Jeremy Hunt）轉任國防大臣，但他拒絕降調。支持侯俊偉或批評強生政策的梅伊內閣成員，全部被強生換掉。

強生任命巴特爾（Priti Patel）為內政大臣，填補賈維德（Sajid Javid）的遺缺。脫歐大臣巴克萊（Stephen Barclay）獲留任，前國防大臣威廉森（Gavin Williamson）出任教育大臣。

45歲的拉布原本是梅伊首相任內脫歐大臣，因為不滿梅伊和歐盟達成的脫歐協議讓步太多，於去年辭職。現在他不但出任外相，也成為強生的副手。拉布呼應強生說法表示，英國一定要在10月底脫歐。

強生於倫敦時間25日上午舉行首次內閣會議，接著在國會下院演說。

YouGov公布的最新民調顯示，強生的全民支持率僅31%。反對黨工黨領袖柯賓向強生提出提前改選國會的挑戰，而強生任命選戰操盤經驗豐富的康明斯（ Dominic Cummings）擔任資深顧問，增加他可能幾個月內舉行選舉的臆測。