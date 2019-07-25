親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
中東情勢再升溫
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

日本羽賽／29分鐘速勝 戴資穎挺進八強賽

蔡英文首度回應私菸 「寄生華航」與事件不必然相關

通俄案／穆勒作證頻爆尖銳交鋒 「證詞無新義」未提高彈劾川普機會

2019-07-25 12:32世界日報 編譯劉煥彥／綜合24日電

穆勒作證不時有尖銳交鋒，但未有新發現，頻請議員重複問題。 美聯社
穆勒作證不時有尖銳交鋒，但未有新發現，頻請議員重複問題。 美聯社
分享

主理「通俄案」的前特別檢察官穆勒(Robert Mueller)，24日接連出席眾院司法和情報委員會的聽證會，會上不時有尖銳交鋒，民主黨人與共和黨人都咄咄逼人，想從穆勒口中擠出有利自己陣營的說法；但穆勒言詞精簡、甚至反應緩慢，若非只用一個字回答，就是拒絕作答，讓兩黨議員的猛烈攻勢，有如打在棉花上。

由於穆勒證詞大多未超出調查報告內容，聽證會上並未帶來更多新發現，也未提高彈劾川普總統的機會，反而顯示眾院議長波洛西(Nancy Pelosi)一直不支持彈劾川普的立場是對的。

令人注意的是，下周將滿75歲的穆勒作證時老態畢現，講話經常停頓，反應不若以往犀利，還頻頻要質詢的眾議員重述問題，讓多位國會議員及媒體人士感嘆不已。

「華盛頓觀察家報」報導，在聽證會現場的記者與眾議員眼中，穆勒常常搞不清楚出自他手的不少調查報告內容，且反應遲疑、態度困惑，似乎不該是在政治舞台上奮戰的前聯邦調查局(FBI)局長，而應該是頤養天年的銀髮族。

已踏入影視圈的前總統歐巴馬政治顧問艾哲洛(David Axelrod)發推文說，與六年多前在國會作證相比，穆勒「似乎沒那麼靈光」了；國家廣播公司新聞網(NBC News)主播威廉斯(Pete Williams)說：「穆勒身上的歲月痕跡真的很明顯。」

共和黨聯邦參議員葛理漢(Lindsey Graham，南卡羅來納州)也說，「他看來非常困惑，真是令人傷感。」

儘管如此，穆勒仍力圖避免捲入兩黨鬥爭，不僅沒助長民主黨人想彈劾川普總統的氣勢，也沒讓想攻擊他調查能力的共和黨人稱心如意。

美聯社報導，穆勒在全長近七個小時聽證會上，經常只用一個字回答問題，或是回答不想超出調查報告內容，即使提問議員給他機會詳述川普有妨礙司法嫌疑的主張時也是。

有眾議員提問說：「你是否完全免除總統的責任？」穆勒說：「我沒有。」

「你是否認定川普競選陣營與俄羅斯有任何陰謀？」穆勒回：「我拒絕回答。」

報導提到，想彈劾川普的民主黨人對於穆勒證詞多半失望，但反而可能意味眾院議長波洛西的策略正確，她一直設法把黨內想啟動彈劾程序的議員拉回來，因為考量出手前必須有決定性的證據，加上兩黨多數支持，否則可能倒打民主黨一耙。

川普民主黨共和黨
熱浪來襲 不開冷氣也能「冰」的妙招

相關新聞

英國新首相強生砍人不手軟！理念不合者全換掉

2019-07-25 12:31

北韓朝海面發射兩枚武器 南韓國防部：軍事威脅

2019-07-25 12:20

今年第6度！中國才發表國防白皮書 美證實巡洋艦通過台海

2019-07-25 12:41

安倍：北韓飛彈未影響日本安保 將與美緊密合作

2019-07-25 11:02

北韓外相傳缺席東協區域論壇 與蓬佩奧會談告吹

2019-07-25 10:22

北韓發射兩枚發射體 韓媒推測：抗議韓美8月聯合軍演

2019-07-25 09:16

北韓今清晨又試射！日本南韓研判是短程飛彈

2019-07-25 09:15

陸國防白皮書不放棄對台動武 史威福籲兩岸交流對話

2019-07-25 08:13

中國剛發表國防白皮書 美軍艦再航經台灣海峽

2019-07-25 08:12

堅稱巴西是全球保護環境先鋒 總統遭抨擊

2019-07-25 08:01

美軍：已派軍艦通過台灣海峽

2019-07-25 07:59

川普到訪才過三周 北韓又發射飛行物

2019-07-25 06:51

北韓清晨由東海岸發射兩枚發射體 美官員：屬短程

2019-07-25 06:08

99天脫歐倒數 強生內憂外患

2019-07-25 00:35

南韓領空遭闖／中俄準盟國測試 挑戰美亞太地位

2019-07-25 00:35

南韓領空遭闖 4國外交大亂鬥

2019-07-25 00:35

僵局難解！日媒稱美不打算調解日韓貿易和戰時勞工爭端

2019-07-24 23:19

美國安顧問見南韓官員 加強結盟關係

2019-07-24 22:33

土耳其狂賀 鄂圖曼曾孫當選英國首相

2019-07-24 22:21

不建敘利亞緩衝區就出兵 土耳其：已失去耐性

2019-07-24 22:04

傳波多黎各總督擬下台 民眾揚言續抗議

2019-07-24 22:01

「通俄門」調查報告結果指川普完全無罪？穆勒否認

2019-07-24 21:38

為防再有大規模抗議 俄逮捕反對派領袖納瓦尼

2019-07-24 19:59

南韓抗議東奧地圖標示爭議領土 日本不接受

2019-07-24 19:46

日韓關係惡化 南韓政治評論家：文在寅要負責

2019-07-24 19:43

彼此看對眼能撐多久 強生川普關係備受矚目

2019-07-24 18:15

日韓貿易戰 美國安顧問：應透過外交解決紛爭

2019-07-24 18:06

南韓：俄方已就軍機闖領空道歉 俄：沒這回事

2019-07-24 17:30

曾批川普「無知」 強生與川普從嘲笑到盟友

2019-07-24 17:25

脫歐大山當前！強生政壇登峰 恐是墜落前奏

2019-07-24 17:23

川普有伴了！邋遢浮誇 卡通政客又添一人

2019-07-24 17:21

英國內憂外患 將上任的強生是救世主還是花架子？

2019-07-24 17:15

英相強生曾搞假新聞被抄 逃稅放棄美國籍

2019-07-24 17:13

韓日關係越糟 南韓總統支持率越高

2019-07-24 16:59

強生提議轉任國防大臣 現任外相視為降職婉拒

2019-07-24 16:20

華人血肉相連？美國智庫揭中共滲透新加坡

2019-07-24 15:15

加拿大戰機採購案開始招標 得標者2022年揭曉

2019-07-24 15:00

反壟斷市場 美司法部盯上谷歌、臉書

2019-07-24 13:37

安倍要推動修憲 民眾、在野黨唱反調

2019-07-24 13:20
看更多

熱門文章

南韓正妹糕點師爆紅 網直呼：比妳做的甜點還甜！

2019-07-24 20:17

三星砸千億美元想擠下台積電？ 金融時報：兩大艱辛挑戰

2019-07-24 19:07

「老公吸食我能量」 她和300歲幽靈海盜結婚一年差點沒命

2019-07-24 13:29

抖音正妹扮女警「超誘人」 背後一角讓粉絲心碎

2019-07-24 21:14

澳洲鬼鎮「空氣會殺人」 政府官員：千萬不要前往

2019-07-24 21:43

貴族亂拉屎！18世紀的凡爾賽宮原來像糞坑

2019-07-25 09:12

唐寧街第一個單身首相入住 吵完架神隱的女友來蹭熱度

2019-07-25 10:00

韓6歲YouTuber影片最高點閱破3億！ 買下破億獨棟豪宅　

2019-07-25 10:42

最美笑容！沒左手男孩重逢沒左手足球員 「擊拳」照片融化網友

2019-07-24 16:38

大讚司法部反壟斷調查！美財長：亞馬遜做法摧毀零售業

2019-07-24 22:40

歐洲熱翻了！比利時38.9度高溫71年來最高

2019-07-24 22:43

南韓：俄方已就軍機闖領空道歉 俄：沒這回事

2019-07-24 17:30

美軍：已派軍艦通過台灣海峽

2019-07-25 07:59

日韓關係惡化 南韓政治評論家：文在寅要負責

2019-07-24 19:43

影／兇悍女打翻醋醰 飛機上拿筆電猛砸男友頭

2019-07-24 15:56

「通俄門」調查報告結果指川普完全無罪？穆勒否認

2019-07-24 21:38

南韓領空遭闖 4國外交大亂鬥

2019-07-25 00:35

中國剛發表國防白皮書 美軍艦再航經台灣海峽

2019-07-25 08:12

土耳其狂賀 鄂圖曼曾孫當選英國首相

2019-07-24 22:21

北韓清晨由東海岸發射兩枚發射體 美官員：屬短程

2019-07-25 06:08

驚險！高空彈跳繩索突然斷掉 男子頭朝地保住小命

2019-07-25 10:54

不是故意的！ 南韓：俄坦承戰機疑因技術故障侵犯韓領空

2019-07-24 13:19

中美貿易戰衝擊 新加坡晶片企業黯然裁員

2019-07-25 10:48

懷疑女兒被帶壞吸毒 父親朝女兒男友轟五六槍

2019-07-24 18:49

顧能：貿戰將迫使「中國標準」崛起

2019-07-25 00:03

美股道瓊早盤跌150點 波音、卡特彼勒財報令人失望

2019-07-24 21:52

影／美食逃亡中！ 生肉「復活」爬出盤子嚇壞眾人

2019-07-25 10:02

中美貿易復談進展 陸外交部回應了

2019-07-24 22:23

專挑女嬰墮胎？ 印度132個村莊三個月無女嬰

2019-07-24 15:15

加拿大戰機採購案開始招標 得標者2022年揭曉

2019-07-24 15:00

「兩個川普」看對眼 英美歐關係恐洗牌

2019-07-25 00:35

哥就想去遊樂場！2歲童不等爺爺怒「開車」趴趴走 父氣剝駕駛資格

2019-07-24 21:27

陸國防白皮書不放棄對台動武 史威福籲兩岸交流對話

2019-07-25 08:13

僵局難解！日媒稱美不打算調解日韓貿易和戰時勞工爭端

2019-07-24 23:19

美前特別檢察官穆勒：川普卸任後可能被起訴

2019-07-25 00:35

蘋果陸製零組件 向美申請免加徵關稅

2019-07-25 00:19

史上最貴 Nike經典月球鞋拍出1360萬天價

2019-07-24 16:02

影／執勤員警遭潑水羞辱 紐約市長：不能接受

2019-07-24 17:54

737 MAX客機停飛衝擊 波音第2季虧損近30億美元

2019-07-24 20:20
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top