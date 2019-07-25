通俄案／穆勒作證頻爆尖銳交鋒 「證詞無新義」未提高彈劾川普機會

2019-07-25 12:32 世界日報 編譯 世界日報 編譯 劉煥彥 ／綜合24日電



穆勒作證不時有尖銳交鋒，但未有新發現，頻請議員重複問題。 美聯社 分享 facebook

主理「通俄案」的前特別檢察官穆勒(Robert Mueller)，24日接連出席眾院司法和情報委員會的聽證會，會上不時有尖銳交鋒，民主黨人與共和黨人都咄咄逼人，想從穆勒口中擠出有利自己陣營的說法；但穆勒言詞精簡、甚至反應緩慢，若非只用一個字回答，就是拒絕作答，讓兩黨議員的猛烈攻勢，有如打在棉花上。

由於穆勒證詞大多未超出調查報告內容，聽證會上並未帶來更多新發現，也未提高彈劾川普總統的機會，反而顯示眾院議長波洛西(Nancy Pelosi)一直不支持彈劾川普的立場是對的。

令人注意的是，下周將滿75歲的穆勒作證時老態畢現，講話經常停頓，反應不若以往犀利，還頻頻要質詢的眾議員重述問題，讓多位國會議員及媒體人士感嘆不已。

「華盛頓觀察家報」報導，在聽證會現場的記者與眾議員眼中，穆勒常常搞不清楚出自他手的不少調查報告內容，且反應遲疑、態度困惑，似乎不該是在政治舞台上奮戰的前聯邦調查局(FBI)局長，而應該是頤養天年的銀髮族。

已踏入影視圈的前總統歐巴馬政治顧問艾哲洛(David Axelrod)發推文說，與六年多前在國會作證相比，穆勒「似乎沒那麼靈光」了；國家廣播公司新聞網(NBC News)主播威廉斯(Pete Williams)說：「穆勒身上的歲月痕跡真的很明顯。」

共和黨聯邦參議員葛理漢(Lindsey Graham，南卡羅來納州)也說，「他看來非常困惑，真是令人傷感。」

儘管如此，穆勒仍力圖避免捲入兩黨鬥爭，不僅沒助長民主黨人想彈劾川普總統的氣勢，也沒讓想攻擊他調查能力的共和黨人稱心如意。

美聯社報導，穆勒在全長近七個小時聽證會上，經常只用一個字回答問題，或是回答不想超出調查報告內容，即使提問議員給他機會詳述川普有妨礙司法嫌疑的主張時也是。

有眾議員提問說：「你是否完全免除總統的責任？」穆勒說：「我沒有。」

「你是否認定川普競選陣營與俄羅斯有任何陰謀？」穆勒回：「我拒絕回答。」

報導提到，想彈劾川普的民主黨人對於穆勒證詞多半失望，但反而可能意味眾院議長波洛西的策略正確，她一直設法把黨內想啟動彈劾程序的議員拉回來，因為考量出手前必須有決定性的證據，加上兩黨多數支持，否則可能倒打民主黨一耙。