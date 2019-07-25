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安倍：北韓飛彈未影響日本安保 將與美緊密合作

2019-07-25 11:02聯合報 記者蔡佩芳╱即時報導

日本首相安倍晉三。 （法新社）
日本首相安倍晉三。 （法新社）
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北韓今早再度發射飛彈，但並未進入日本領土與專屬經濟海域，日本首相安倍晉三表示，已確認此事不會對日本的安全保障造成影響，今後將繼續與美國緊密合作。

目前正在暑休的安倍上午在山梨縣富士河口湖町高爾夫球場，對日媒記者團作出上述回應。

防衛大臣岩屋毅，正在分析北韓發射的飛行物是否為彈道飛彈，如果與5月發射的短程彈道飛彈為同一類型，違反了聯合國安理會決議，讓人十分遺憾。

日本電視台引述政府關係人士說法，北韓所發射的飛行體可能多於南韓國防部發表的兩發；另有人士指出，這次與5月一樣事前觀察到了發射的預兆。此舉除了是對美韓聯合軍演的反制外，防衛省幹部指出，也可能是對美交涉停滯的不滿，以及向北韓國內宣傳而展示出強硬姿態。

共同社指出，日本政府相關人士透露已確認北韓發射的是短程彈道飛彈。這是6月30日美朝峰會達成重啟無核化的磋商，美朝雙都方要求對方做出讓步，北韓此舉也意在透過強硬姿態動搖美方。

【中央社／東京25日專電】

針對北韓今天清晨發射兩枚不明發射體一事，日本政府表示，目前未對日本的安全造成立即影響，但已在首相官邸（行政中心）成立對策室，蒐集相關資訊。

南韓合同參謀本部25日表示，北韓清晨5時34分和5時57分左右，在東部濱海城市元山一帶向朝鮮半島東部海域方向發射2枚疑似新型飛彈的短程發射體，飛行約430公里。

日本放送協會（NHK）報導，日本政府表示，未發現北韓的發射體飛到日本領域或專屬經濟海域，就目前情況看來，未對日本的安全保障造成立即影響。

日本防衛大臣岩屋毅今天上午8時半（台灣時間7時半）左右對媒體表示，已知北韓發射了某種發射體，防衛省召開相關幹部會議蒐集資訊，正在分析中。

岩屋說，現階段並未發現有不明發射體飛到日本的領域或專屬經濟海域的情況。針對北韓的軍事動向，日本政府會持續與美國、南韓等緊密合作，並努力蒐集資訊，加以分析，以期做好萬全準備。

岩屋表示，發射體的數量、種類、飛行距離等還在分析，現階段不便對外透露太多。他強調，不論北韓以何種方式發射發射體，若是彈道飛彈的話，是違反聯合國決議的行為，令人很遺憾。

彈道飛彈北韓韓國
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