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陸國防白皮書不放棄對台動武 史威福籲兩岸交流對話

2019-07-25 08:13聯合報 記者張加╱即時報導

對於中國大陸發布的國防白皮書重申不放棄對台動武，美國前太平洋艦隊指揮官史威福（Scott Swift）24日呼籲，兩岸之間最好透過交流與對話，而非動武。

美國在台協會（AIT）前理事主席、智庫「布魯金斯研究院」東亞研究中心資深研究員卜睿哲（Richard Bush） 指出，中方立場並未改變，即北京非常重視台灣問題，若根本利益受到挑戰，準備好採取行動，而且北京怪罪蔡政府造成兩岸嚴峻局面。

卜睿哲說，但外界專家相信中方尚未做到可對台展開「選擇之戰」（而非「必須之戰」）的軍事準備，北京仍希望台灣領導階層能出現變化；而北京對台所有政策聲明最驚人之處，是他們不會自我反省其政策對兩岸關係的衝擊。

史威福24日出席智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）研討會後受訪，關於中方最新國防白皮書，史威福表示，若增強軍力是為動武與脅迫，這將造成不穩定，除非像美國，以軍力為外交後盾，這才是穩定的力量。

史威福說，軍事行動應具透明度，而且也要解釋採取軍事行動的原因，若沒有做到這些，增強軍力將被視為破壞穩定。

史威福表示，美方擁有如此強大的軍力，是為捍衛民主並支持盟友及夥伴，相較中國大陸集中於自身，其作法令美方區域夥伴感到擔憂。

被問及中方仍不放棄對台動武，史威福指出，他認為最好的方法是外交與對話，而非動武，解決台灣問題更好的方法是交流與對話。

史威福並說，動用武力與脅迫手段，對任何一方都沒有益處，包括中國大陸在內。

中方發表的「新時代的中國國防」白皮書稱民進黨政府圖謀推動「法理台獨」，挾洋自重，「台獨」分裂勢力及其活動始終是台海和平穩定的最大現實威脅；中方不承諾放棄使用武力，保留採取一切必要措施的選項。

美國前太平洋艦隊指揮官史威福。華盛頓記者張加／攝影
美國前太平洋艦隊指揮官史威福。華盛頓記者張加／攝影
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