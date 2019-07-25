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北韓清晨由東海岸發射兩枚發射體 美官員：屬短程

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川普到訪才過三周 北韓又發射飛行物

2019-07-25 06:51經濟日報 記者林奕榮╱即時報導

美國總統川普前往北韓與北韓領導人金正恩會面後不到一個月，北韓25日清晨再度出現挑釁舉動，從朝鮮半島發射了兩枚不明飛行物。

南韓聯合參謀本部周四上午聲明表示，這些「不明」飛行物從北韓曾經試射過飛彈的元山發射，飛行了430公里。聲明並未提供其他細節。

川普6月30日前往北韓，在兩韓非軍事區與金正恩會面，成為第一位在任內踏上北韓土地的美國總統。雙方在會後同意重啟核談判。川普當時表示：「我們希望做正確的事，不求快。我們想要把事情做對。」

美國總統川普6月底才赴北韓與金正恩會面，北韓25日再度發射飛行物。 美聯社
美國總統川普6月底才赴北韓與金正恩會面，北韓25日再度發射飛行物。 美聯社
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北韓川普金正恩
熱浪來襲 不開冷氣也能「冰」的妙招

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