川普到訪才過三周 北韓又發射飛行物

2019-07-25 06:51 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林奕榮 ╱即時報導



美國總統川普前往北韓與北韓領導人金正恩會面後不到一個月，北韓25日清晨再度出現挑釁舉動，從朝鮮半島發射了兩枚不明飛行物。

南韓聯合參謀本部周四上午聲明表示，這些「不明」飛行物從北韓曾經試射過飛彈的元山發射，飛行了430公里。聲明並未提供其他細節。