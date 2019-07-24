僵局難解！日媒稱美不打算調解日韓貿易和戰時勞工爭端

2019-07-24 23:19 聯合報 記者 聯合報 記者 陳韋廷 ╱即時報導



日本時報24日援引政府知情人士提供的消息報導，美國國安顧問波頓日前向日本外務大臣河野太郎表示，華府不打算調解日本與南韓之間有關戰時勞工與貿易政策的爭端。

知情人士透露波頓在22日會晤河野時，解釋了美國對日韓兩個亞洲盟友間分歧採取的不干預態度。

知情人士並指出，河野告訴波頓說南韓是兩國關係不斷惡化的罪魁禍首，因為首爾沒遵守1965年簽署的「日韓請求全協定」。日本認為，依照該協定戰時問題已獲得解決。