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中共代理人?洋菸代理商?海外買春團?

2019-07-24 22:58聯合報 記者張佑生╱即時報導

蔡總統對於國安人員涉入夾帶私菸醜聞表達震怒，認為模糊了她辛苦拚外交的焦點與成果。其實，美國前總統歐巴馬也有過類似遭遇。

2012年4月中旬，時任美國總統的歐巴馬到哥倫比亞參加美洲國家峰會，還沒出發，就爆出先遣的特勤人員有11人召21妓，還有人意圖白嫖的醜聞。東窗事發後，全數被緊急叫回國。特勤局本部改派另一批人員前往維安。歐巴馬和中南美洲國家修補關係的苦心，完全被特勤人員「海外買春團」的醜聞掩蓋。

蔡政府大張旗鼓推國安五法，要抓「中共代理人」，也許應該先揪出政府裡面的「洋菸代理商」，更能獲得民眾肯定。

2012年當時的美國總統歐巴馬（中）到哥倫比亞出席美洲國家峰會。美聯社
2012年當時的美國總統歐巴馬（中）到哥倫比亞出席美洲國家峰會。美聯社
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醜聞歐巴馬國安
熱浪來襲 不開冷氣也能「冰」的妙招

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