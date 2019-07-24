中共代理人?洋菸代理商?海外買春團?

2019-07-24 22:58 聯合報 記者 聯合報 記者 張佑生 ╱即時報導



蔡總統對於國安人員涉入夾帶私菸醜聞表達震怒，認為模糊了她辛苦拚外交的焦點與成果。其實，美國前總統歐巴馬也有過類似遭遇。

2012年4月中旬，時任美國總統的歐巴馬到哥倫比亞參加美洲國家峰會，還沒出發，就爆出先遣的特勤人員有11人召21妓，還有人意圖白嫖的醜聞。東窗事發後，全數被緊急叫回國。特勤局本部改派另一批人員前往維安。歐巴馬和中南美洲國家修補關係的苦心，完全被特勤人員「海外買春團」的醜聞掩蓋。