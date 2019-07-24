土耳其狂賀 鄂圖曼曾孫當選英國首相

2019-07-24 22:21 聯合報 記者 聯合報 記者 張佑生 ╱即時報導



強生當選英國首相，土耳其總統厄多安24日表示慶賀，希望兩國關係能更為加強。土國媒體更以鄂圖曼之孫當選英國首相作標題。原來，強生的曾祖父凱末爾是鄂圖曼帝國最後一任內政部長，當官前也是當記者，強生的仕途跟曾祖父非常類似。