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土耳其狂賀 鄂圖曼曾孫當選英國首相

2019-07-24 22:21聯合報 記者張佑生╱即時報導

強生當選英國首相，土耳其總統厄多安24日表示慶賀，希望兩國關係能更為加強。土國媒體更以鄂圖曼之孫當選英國首相作標題。原來，強生的曾祖父凱末爾是鄂圖曼帝國最後一任內政部長，當官前也是當記者，強生的仕途跟曾祖父非常類似。

儘管強生對土耳其不很友善，擔任外相時還否決土國加入歐盟，但土國許多媒體對他可是熱情擁抱，把他當成土耳其的一分子，還說他的金髮遺傳自曾祖父。

英國首相強生的曾祖父來自土耳其。路透
英國首相強生的曾祖父來自土耳其。路透
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2016年擔任英國外相的強生（左）拜會土耳其總統厄多安。路透
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強生土耳其英國
熱浪來襲 不開冷氣也能「冰」的妙招

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