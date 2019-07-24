親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
中東情勢再升溫
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

王國材下最後通牒！ 要華航明下午5點前吐私菸案真相

台主辦權遭取消 國際冰總稱是中華冰協建議改賽地

「通俄門」調查報告結果 川普完全無罪？穆勒否認

2019-07-24 21:38聯合報 記者張加╱即時報導

負責「通俄門」調查的前特別檢察官穆勒24日在聯邦眾議院聽證會指出，調查報告未指美國總統川普完全無罪。

穆勒（Robert Mueller）24日出席眾院兩個委員會的聽證會，分別為司法與情報委員會，就「通俄門」調查內容作證；穆勒開場便表明，其證詞僅限報告內容。

眾議院司法委員會主席納德勒提出，總統一再聲稱穆勒的報告結論為沒有勾結，而且其完全無罪，「但你的報告不是這樣，對嗎？」穆勒回應，「正確，報告沒有提及。」

納德勒詢問，報告未能判定總統川普沒有妨礙司法公正，是否正確？穆勒則說，需考量司法部法律顧問室（OLC）意見，現任總統不能被起訴。

納德勒再問，調查報告沒能斷定川普沒有妨礙司法公正，對嗎？穆勒說，「這是對的」。至於報告是否明確指出總統完全無罪，穆勒的答案則是「否」。

此外，穆勒表示，調查發現俄羅斯政府以系統性的方式干預美國選舉；調查並未判定川普競選團隊成員在干預選舉方面，與俄國政府共謀。

穆勒團隊三月完成「通俄門」調查報告，沒發現川普競選團隊與俄羅斯有勾結的證據；川普曾在推特指出，「沒有勾結，沒有妨礙司法，完全且徹底無罪。」

司法部四月公布刪節版「穆勒報告」，雖然未有證據顯示川普團隊與俄羅斯方面非法行為勾結，但穆勒也未能判定川普沒有妨礙司法公正。

總統川普在24日穆勒聽證會前，發布一連串推文，再度強調「沒有勾結，沒有妨礙（司法）」，並質疑穆勒為何不調查民主黨前總統候選人希拉蕊的「電郵門」等。

前特別檢察官穆勒24日出席眾議院聽證會。圖/取自眾院司法委員會網站
前特別檢察官穆勒24日出席眾議院聽證會。圖/取自眾院司法委員會網站
分享

川普俄羅斯通俄門
熱浪來襲 不開冷氣也能「冰」的妙招

相關新聞

為防再有大規模抗議 俄逮捕反對派領袖納瓦尼

2019-07-24 19:59

南韓抗議東奧地圖標示爭議領土 日本不接受

2019-07-24 19:46

日韓關係惡化 南韓政治評論家：文在寅要負責

2019-07-24 19:43

彼此看對眼能撐多久 強生川普關係備受矚目

2019-07-24 18:15

日韓貿易戰 美國安顧問：應透過外交解決紛爭

2019-07-24 18:06

南韓：俄方已就軍機闖領空道歉 俄：沒這回事

2019-07-24 17:30

曾批川普「無知」 強生與川普從嘲笑到盟友

2019-07-24 17:25

脫歐大山當前！強生政壇登峰 恐是墜落前奏

2019-07-24 17:23

川普有伴了！邋遢浮誇 卡通政客又添一人

2019-07-24 17:21

英國內憂外患 將上任的強生是救世主還是花架子？

2019-07-24 17:15

英相強生曾搞假新聞被抄 逃稅放棄美國籍

2019-07-24 17:13

韓日關係越糟 南韓總統支持率越高

2019-07-24 16:59

強生提議轉任國防大臣 現任外相視為降職婉拒

2019-07-24 16:20

華人血肉相連？美國智庫揭中共滲透新加坡

2019-07-24 15:15

加拿大戰機採購案開始招標 得標者2022年揭曉

2019-07-24 15:00

反壟斷市場 美司法部盯上谷歌、臉書

2019-07-24 13:37

安倍要推動修憲 民眾、在野黨唱反調

2019-07-24 13:20

不是故意的！ 南韓：俄坦承戰機疑因技術故障侵犯韓領空

2019-07-24 13:19

影／遭控入侵領空 俄反批南韓戰機駕駛「空中流氓」

2019-07-24 12:37

「脫歐戰將」當首相！英國脫歐100日倒數的豪賭交接

2019-07-24 12:35

紐時：中俄越走越近對美形成戰略威脅 美國怎麼辦？

2019-07-24 12:34

「英版川普」出任首相 帶你一次了解狂人強森

2019-07-24 11:04

著名佛教文獻學者辛嶋靜志過世 校方低調證實

2019-07-24 10:10

2020美總統大選倒數16個月 FBI：俄仍試圖干預

2019-07-24 09:29

美參院通過 艾思博出任國防部長

2019-07-24 00:50

強森任英相 拚10月底脫歐

2019-07-24 00:34

強森任英相 風格鮮明 褒貶互見

2019-07-24 00:33

中俄軍機闖空域 南韓開火警告

2019-07-23 23:56

新英相強生 歐盟公認難搞

2019-07-23 23:47

波頓訪韓、美韓軍演 惹毛中俄？

2019-07-23 23:43

新英相強生引阿波羅11號登月 稱北愛邊界不是問題

2019-07-23 23:17

強生內閣初登板 國會就開始放6周暑假

2019-07-23 23:03

四個國家的軍機 在台灣附近鬧哄哄對峙

2019-07-23 23:02

強生將接任英國首相 法國歐盟領袖齊致意

2019-07-23 22:44

凜冬烈火五年過後 烏克蘭以選票續寫「革命」

2019-07-23 22:22

陸俄5架軍機進犯南韓 竟為這原因

2019-07-23 22:21

強生當選黨魁 父親弟妹在場見證榮耀獨缺女友

2019-07-23 21:51

英國新任首相強生接棒 未來5大考驗一次看懂

2019-07-23 19:38

英國保守黨公布黨魁選舉結果 強生一如預期當選

2019-07-23 19:07
看更多

熱門文章

四個國家的軍機 在台灣附近鬧哄哄對峙

2019-07-23 23:02

陸俄5架軍機進犯南韓 竟為這原因

2019-07-23 22:21

好狠？這個國家 流行把小孩丟到森林裡自尋出路

2019-07-24 00:40

「英版川普」出任首相 帶你一次了解狂人強森

2019-07-24 11:04

IMF認證川普： 貿易戰對中國的傷害大於美國

2019-07-24 11:07

川普承諾 加速鬆綁華為禁令

2019-07-24 01:00

暖男員警！撕警徽護送自閉兒 還邀他一起當警察

2019-07-24 12:19

「老公吸食我能量」 她和300歲幽靈海盜結婚一年差點沒命

2019-07-24 13:29

巴黎天體營遭入侵！ 變態躲草叢偷窺裸女

2019-07-24 10:07

悔不當初！爸爸給了4塊巧克力 11歲男童過敏致死

2019-07-24 12:55

強生當選黨魁 父親弟妹在場見證榮耀獨缺女友

2019-07-23 21:51

三星砸千億美元想擠下台積電？ 金融時報：兩大艱辛挑戰

2019-07-24 19:07

南韓：俄方已就軍機闖領空道歉 俄：沒這回事

2019-07-24 17:30

看「謎片」也會造成氣候變遷 產生CO2等於比利時一年碳排量

2019-07-24 11:01

業績不見好轉 日產汽車傳全球裁員萬人

2019-07-24 12:15

不是故意的！ 南韓：俄坦承戰機疑因技術故障侵犯韓領空

2019-07-24 13:19

影／遭控入侵領空 俄反批南韓戰機駕駛「空中流氓」

2019-07-24 12:37

企業財報及貿易前景樂觀推升美股 道瓊上漲177點

2019-07-24 07:12

影／兇悍女打翻醋醰 飛機上拿筆電猛砸男友頭

2019-07-24 15:56

波頓訪韓、美韓軍演 惹毛中俄？

2019-07-23 23:43

蘋果擬將Mac Pro產線遷往中國 申請豁免元件關稅

2019-07-24 09:00

紐時：中俄越走越近對美形成戰略威脅 美國怎麼辦？

2019-07-24 12:34

巴西拒供油給伊朗船隻僵局 專家：恐傷農業出口

2019-07-24 08:25

美參院通過 艾思博出任國防部長

2019-07-24 00:50

蘋果傳買英特爾5G晶片部門 供應鏈添柴火

2019-07-24 00:58

加拿大戰機採購案開始招標 得標者2022年揭曉

2019-07-24 15:00

美國司法部啟動新一波反壟斷調查 盯上四大科技公司

2019-07-24 10:45

中俄軍機闖空域 南韓開火警告

2019-07-23 23:56

專挑女嬰墮胎？ 印度132個村莊三個月無女嬰

2019-07-24 15:15

南韓正妹糕點師爆紅 網直呼：比妳做的甜點還甜！

2019-07-24 20:17

美中貿談有進展？ 美媒：美官員下周將赴陸

2019-07-24 02:18

日本制裁 將重創韓半導體

2019-07-24 00:37

最美笑容！沒左手男孩重逢沒左手足球員 「擊拳」照片融化網友

2019-07-24 16:38

日韓關係惡化 南韓政治評論家：文在寅要負責

2019-07-24 19:43

強森任英相 拚10月底脫歐

2019-07-24 00:34

懷疑女兒被帶壞吸毒 父親朝女兒男友轟五六槍

2019-07-24 18:49

賠錢還是經濟振興 東京能否脫離奧運詛咒

2019-07-24 10:20

買英特爾5G晶片部門 分析師：蘋果聰明的一步

2019-07-24 00:57

著名佛教文獻學者辛嶋靜志過世 校方低調證實

2019-07-24 10:10

全球經濟成長 IMF再下修

2019-07-23 23:44
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top