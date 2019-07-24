「通俄門」調查報告結果 川普完全無罪？穆勒否認

2019-07-24 21:38 聯合報 記者 聯合報 記者 張加 ╱即時報導



負責「通俄門」調查的前特別檢察官穆勒24日在聯邦眾議院聽證會指出，調查報告未指美國總統川普完全無罪。

穆勒（Robert Mueller）24日出席眾院兩個委員會的聽證會，分別為司法與情報委員會，就「通俄門」調查內容作證；穆勒開場便表明，其證詞僅限報告內容。

眾議院司法委員會主席納德勒提出，總統一再聲稱穆勒的報告結論為沒有勾結，而且其完全無罪，「但你的報告不是這樣，對嗎？」穆勒回應，「正確，報告沒有提及。」

納德勒詢問，報告未能判定總統川普沒有妨礙司法公正，是否正確？穆勒則說，需考量司法部法律顧問室（OLC）意見，現任總統不能被起訴。

納德勒再問，調查報告沒能斷定川普沒有妨礙司法公正，對嗎？穆勒說，「這是對的」。至於報告是否明確指出總統完全無罪，穆勒的答案則是「否」。

此外，穆勒表示，調查發現俄羅斯政府以系統性的方式干預美國選舉；調查並未判定川普競選團隊成員在干預選舉方面，與俄國政府共謀。

穆勒團隊三月完成「通俄門」調查報告，沒發現川普競選團隊與俄羅斯有勾結的證據；川普曾在推特指出，「沒有勾結，沒有妨礙司法，完全且徹底無罪。」

司法部四月公布刪節版「穆勒報告」，雖然未有證據顯示川普團隊與俄羅斯方面非法行為勾結，但穆勒也未能判定川普沒有妨礙司法公正。