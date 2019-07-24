台星科技人才座談 科技部盼優化人才

2019-07-24 19:57 中央社 新加坡24日專電



科技部率團赴新加坡與旅星台籍科技業者及學者座談，雙方對台星兩國人工智慧（AI）、生技醫療與產學合作，以及高階人才培育等面向交換意見，盼藉以優化台灣科技產業人才。

科技部21日起率團赴新加坡參訪4天，今天與旅星台籍學者及專家座談。

科技部政務次長許有進表示，鏈結國際夥伴能量是台灣推動人工智慧發展策略的重要環節，科技部去年成立四大人工智慧研究中心，並積極尋求海外合作示範點，藉以加強對人工智慧應用或國際驗證經驗值的解決方案，創建國際級的人工智慧服務或應用績效。

他指出，台灣後續將持續聚焦於人形姿態辨識技術、監控演算、人工智慧語音、自然語言辨識、多鏡頭識別追蹤技術等跨國合作，不僅要尋找人才，也藉以發揮以小博大的槓桿效應。

A*star工程師鄭奕智表示，人工智慧是新加坡政府積極發展項目，生技醫療更是其中的重點，不少台灣學有專精的科技專業人士進駐新加坡，希望透過新加坡與國際平台接軌。

他以醫療影像的人工智慧辨識為例，說明昔日欲辨識一張醫療影像要耗費很多時間，也需要各科醫師共同會診判斷，如透過新研發的醫療影像辨識系統，不僅省時省力，診斷效果也近似於醫師的實際診斷。

對於人才培育層面，從事漸凍人、失智症相關領域研究的新加坡國立大學教授凌碩鍵認為，人才是各國政府所面對的問題，新加坡多年來很積極在海外尋找人才，相較於台灣，台灣應更以彈性方式才能留住人才。

新加坡國立大學生物科學系教授劉益成指出，新加坡人才引進管道多元，如果與其他國家的薪水等條件相較，台灣吸引更好的人才會遭遇很大挑戰。

科技部科教發展及國際合作司長黃心雅說，科技部已透過簽署國際合作雙邊協議與專題研究計畫國際擴充加值，鼓勵學者及專題計畫主持人投入跨國科研合作。

今天參與座談除旅星台籍學者外，也包括國立成功大學教授詹寶珠、元智大學教授方士豪、人工智慧製造系統研究中心執行長周哲維等人。