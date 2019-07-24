南韓：俄方已就軍機闖領空道歉 俄：沒這回事

2019-07-24 17:30 聯合報 記者 聯合報 記者 莊蕙嘉 ╱即時報導



俄羅斯和中國大陸23日首度舉行共同空中巡邏演習，南韓指控俄方軍機闖入該國聲稱有主權的獨島（日稱竹島）上空。南韓方面24日表示，俄國官員已就此事向韓方道歉，但俄方否認。

南韓青瓦台國民溝通首席祕書官尹道漢在新聞簡報會中說，一名俄國官員就軍機闖入南韓領空一事向韓方表達「深切遺憾」，稱可能是軍機機械故障所致，並非有意。