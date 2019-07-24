曾批川普「無知」 強生與川普從嘲笑到盟友

2019-07-24 17:25 世界日報 編譯 世界日報 編譯 陳韻涵 ／綜合23日電



強生曾轟川普「令人震驚的無知」，現在態度全變。 歐新社 分享 facebook 英國新首相強生曾被誤認為川普，兩人都頂著一頭金髮，政治上都訴求基本教義派的極端支持；強生盛讚英國極右派政黨，帶領曾奚落西方盟國的民族主義運動。

華盛頓郵報指出，雖然所有跡象都顯示，川普與強生的關係，會比他與前首相梅伊(Theresa May)來得好，但兩人的關係並非總是融洽；強生曾多次批評2016年跨足政壇的川普，且力度比當時許多共和黨人還大，使用過的措辭包括危險、心神不定等。

強生最常被引用來罵川普的言論發生在2015年，川普指倫敦因穆斯林極端主義分子而存在連警察也不願去的「禁入區」；當時為倫敦市長的強生抨擊川普，「令人震驚的無知(stupefying ignorance)，坦白說，他顯然不適任美國總統」。

這句話出口之後，強生成為首位公開指川普不適任的英國資深政治人物。

「我願意邀他走訪整個倫敦，但我不願意讓倫敦人暴露在會見川普的不必要風險之下。」強生說，「我不願意去紐約的一部分原因，正是會冒險見到川普。」

「有些攝影師試圖偷拍我，還有一個女孩朝我走來，駐足說道『天呀，那是川普嗎？』。」在紐約市出生的強生還說：「這是最糟的時刻之一。」

川普提出穆斯林旅行禁令時，強生批評「完全且徹底胡鬧」、「川普顯然瘋了」；強生甚至將川普的策略與川普試圖剷除的極端分子作比較，「他在玩恐怖分子及那些試圖分化我們的遊戲，那正是恐怖分子希望製造的反應。」

川普2016年可望獲得共和黨提名時，強生說：「我實在擔心他可能成為總統。」

川普當選後，強生緩和對川普的批評措辭，但在川普要民主黨「四人幫」回去祖籍國後，強生稱這「完全無法接受」。

正如同南卡羅來納州共和黨參議員葛理漢(Lindsey Graham)從大肆批評川普生轉為重要盟友，強生對川普的看法轉變也很類似。

強生曾被指對川普過於恭敬，甚至奉承，這也是當前許多共和黨盟友的遭遇；但考量強生過去對川普的真實看法，靜觀他如何在英美關係中穿針引線，將會相當有趣。