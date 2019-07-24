親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
中東情勢再升溫
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

日本羽賽／延續奪冠氣勢 周天成直落2闖頭關

脫歐大山當前！強生政壇登峰 恐是墜落前奏

2019-07-24 17:23世界日報 記者顏伶如／綜合報導

出任英國首相可以說是強生政治生涯的最新高峰，但有政治觀察家認為，強生的崛起卻可能是他垮台的前奏。

強生在英國政壇一步步登上大位的過程，長久以來獲得媒體大幅報導，就連他自己每周在「每日電訊報」(The Telegraph)撰寫的專欄也包括在內；出身權貴之家的強生，上的學校是貴族學校伊頓公學(Eton College)，後來進入牛津大學，展開引發爭議的記者生涯之後則轉入政壇。

強生先前曾經強力表態，將大力推動讓英國脫離專制的歐盟，還說他將帶領著獲得解放的英國，重返昔日身為國際強權的榮耀。

對於強生過去一連串冒失、犯錯甚至狂妄偏執的尷尬紀錄，他的鐵粉並不計較，但絕大多數政治觀察家則研判，強生遲早要面臨殘酷的教訓。

首相梅伊(Theresa May)在任期尾聲，面臨最嚴峻政治考驗的幾個月期間，曾任外相的強生喊出慷慨激昂的訴求，主張不惜一切也要脫歐；由強生領導的英國政府，極可能在與歐盟的「離婚協議」還沒談妥的情況下，在今年萬聖節來臨時就要跟歐盟強行說再見，可能因此引發的各種負面後果，已經讓英國經濟受到連帶打擊。

「大西洋月刊」(The Atlantic)記者麥克塔格(Tom McTague)指出，從強生角度來看，英國數年來經過梅伊缺乏效率的領導後，如今需要堅強意志才能解決沉，「而強生的世界觀則不但非常羅曼蒂克，而且充滿自我中心主義思想，認為靠他一個人的力量，就有辦法做出偉大成就以及化解艱難問題。」

英國政治觀察家評估，強生接下來在國會恐將遭遇龐大阻力，就連不少黨內人士也磨刀霍霍等待出招，而且為了讓其他歐盟夥伴同意讓英國退出，強生或許必須低頭，做出某些不光彩的讓步。

強生英國歐盟
熱浪來襲 不開冷氣也能「冰」的妙招

相關新聞

彼此看對眼能撐多久 強生川普關係備受矚目

2019-07-24 18:15

日韓貿易戰 美國安顧問：應透過外交解決紛爭

2019-07-24 18:06

南韓：俄方已就軍機闖領空道歉 俄：沒這回事

2019-07-24 17:30

韓日關係越糟 南韓總統支持率越高

2019-07-24 16:59

曾批川普「無知」 強生與川普從嘲笑到盟友

2019-07-24 17:25

川普有伴了！邋遢浮誇 卡通政客又添一人

2019-07-24 17:21

英國內憂外患 將上任的強生是救世主還是花架子？

2019-07-24 17:15

英相強生曾搞假新聞被抄 逃稅放棄美國籍

2019-07-24 17:13

強生提議轉任國防大臣 現任外相視為降職婉拒

2019-07-24 16:20

華人血肉相連？美國智庫揭中共滲透新加坡

2019-07-24 15:15

加拿大戰機採購案開始招標 得標者2022年揭曉

2019-07-24 15:00

反壟斷市場 美司法部盯上谷歌、臉書

2019-07-24 13:37

安倍要推動修憲 民眾、在野黨唱反調

2019-07-24 13:20

不是故意的！ 南韓：俄坦承戰機疑因技術故障侵犯韓領空

2019-07-24 13:19

影／遭控入侵領空 俄反批南韓戰機駕駛「空中流氓」

2019-07-24 12:37

「脫歐戰將」當首相！英國脫歐100日倒數的豪賭交接

2019-07-24 12:35

紐時：中俄越走越近對美形成戰略威脅 美國怎麼辦？

2019-07-24 12:34

「英版川普」出任首相 帶你一次了解狂人強森

2019-07-24 11:04

著名佛教文獻學者辛嶋靜志過世 校方低調證實

2019-07-24 10:10

2020美總統大選倒數16個月 FBI：俄仍試圖干預

2019-07-24 09:29

美參院通過 艾思博出任國防部長

2019-07-24 00:50

強森任英相 拚10月底脫歐

2019-07-24 00:34

強森任英相 風格鮮明 褒貶互見

2019-07-24 00:33

中俄軍機闖空域 南韓開火警告

2019-07-23 23:56

新英相強生 歐盟公認難搞

2019-07-23 23:47

波頓訪韓、美韓軍演 惹毛中俄？

2019-07-23 23:43

新英相強生引阿波羅11號登月 稱北愛邊界不是問題

2019-07-23 23:17

強生內閣初登板 國會就開始放6周暑假

2019-07-23 23:03

四個國家的軍機 在台灣附近鬧哄哄對峙

2019-07-23 23:02

強生將接任英國首相 法國歐盟領袖齊致意

2019-07-23 22:44

凜冬烈火五年過後 烏克蘭以選票續寫「革命」

2019-07-23 22:22

陸俄5架軍機進犯南韓 竟為這原因

2019-07-23 22:21

強生當選黨魁 父親弟妹在場見證榮耀獨缺女友

2019-07-23 21:51

英國新任首相強生接棒 未來5大考驗一次看懂

2019-07-23 19:38

英國保守黨公布黨魁選舉結果 強生一如預期當選

2019-07-23 19:07

孩子非他種？馬國前元首閃離俄選美皇后 疑因戴綠帽

2019-07-23 17:56

京阿尼縱火犯青葉真司住處髒亂發臭 與鄰衝突被形容「鬼畜男」

2019-07-23 17:17

雖是完全執政 希臘新政府靠政策過關

2019-07-23 15:32

烏國議會選舉 將創史上絕對多數

2019-07-23 15:04
看更多

熱門文章

四個國家的軍機 在台灣附近鬧哄哄對峙

2019-07-23 23:02

陸俄5架軍機進犯南韓 竟為這原因

2019-07-23 22:21

好狠？這個國家 流行把小孩丟到森林裡自尋出路

2019-07-24 00:40

「英版川普」出任首相 帶你一次了解狂人強森

2019-07-24 11:04

IMF認證川普： 貿易戰對中國的傷害大於美國

2019-07-24 11:07

川普承諾 加速鬆綁華為禁令

2019-07-24 01:00

暖男員警！撕警徽護送自閉兒 還邀他一起當警察

2019-07-24 12:19

「老公吸食我能量」 她和300歲幽靈海盜結婚一年差點沒命

2019-07-24 13:29

英國保守黨公布黨魁選舉結果 強生一如預期當選

2019-07-23 19:07

巴黎天體營遭入侵！ 變態躲草叢偷窺裸女

2019-07-24 10:07

悔不當初！爸爸給了4塊巧克力 11歲男童過敏致死

2019-07-24 12:55

強生當選黨魁 父親弟妹在場見證榮耀獨缺女友

2019-07-23 21:51

不是故意的！ 南韓：俄坦承戰機疑因技術故障侵犯韓領空

2019-07-24 13:19

看「謎片」也會造成氣候變遷 產生CO2等於比利時一年碳排量

2019-07-24 11:01

英國新任首相強生接棒 未來5大考驗一次看懂

2019-07-23 19:38

業績不見好轉 日產汽車傳全球裁員萬人

2019-07-24 12:15

影／遭控入侵領空 俄反批南韓戰機駕駛「空中流氓」

2019-07-24 12:37

強生接任英國首相 承諾完成脫歐

2019-07-23 20:17

企業財報及貿易前景樂觀推升美股 道瓊上漲177點

2019-07-24 07:12

波頓訪韓、美韓軍演 惹毛中俄？

2019-07-23 23:43

蘋果擬將Mac Pro產線遷往中國 申請豁免元件關稅

2019-07-24 09:00

美參院通過 艾思博出任國防部長

2019-07-24 00:50

紐時：中俄越走越近對美形成戰略威脅 美國怎麼辦？

2019-07-24 12:34

巴西拒供油給伊朗船隻僵局 專家：恐傷農業出口

2019-07-24 08:25

影／兇悍女打翻醋醰 飛機上拿筆電猛砸男友頭

2019-07-24 15:56

蘋果傳買英特爾5G晶片部門 供應鏈添柴火

2019-07-24 00:58

加拿大戰機採購案開始招標 得標者2022年揭曉

2019-07-24 15:00

中俄軍機闖空域 南韓開火警告

2019-07-23 23:56

美中貿談有進展？ 美媒：美官員下周將赴陸

2019-07-24 02:18

專挑女嬰墮胎？ 印度132個村莊三個月無女嬰

2019-07-24 15:15

日本制裁 將重創韓半導體

2019-07-24 00:37

美國司法部啟動新一波反壟斷調查 盯上四大科技公司

2019-07-24 10:45

強森任英相 拚10月底脫歐

2019-07-24 00:34

賠錢還是經濟振興 東京能否脫離奧運詛咒

2019-07-24 10:20

南韓：俄方已就軍機闖領空道歉 俄：沒這回事

2019-07-24 17:30

買英特爾5G晶片部門 分析師：蘋果聰明的一步

2019-07-24 00:57

著名佛教文獻學者辛嶋靜志過世 校方低調證實

2019-07-24 10:10

全球經濟成長 IMF再下修

2019-07-23 23:44

Apple Card想在台灣發行信用卡 可遵循兩大模式

2019-07-23 21:39

美商務部長羅斯強調 未來幾周內處理對華為出口豁免申請

2019-07-24 08:43
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top