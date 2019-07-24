脫歐大山當前！強生政壇登峰 恐是墜落前奏

2019-07-24 17:23 世界日報 記者顏伶如／綜合報導



出任英國首相可以說是強生政治生涯的最新高峰，但有政治觀察家認為，強生的崛起卻可能是他垮台的前奏。

強生在英國政壇一步步登上大位的過程，長久以來獲得媒體大幅報導，就連他自己每周在「每日電訊報」(The Telegraph)撰寫的專欄也包括在內；出身權貴之家的強生，上的學校是貴族學校伊頓公學(Eton College)，後來進入牛津大學，展開引發爭議的記者生涯之後則轉入政壇。

強生先前曾經強力表態，將大力推動讓英國脫離專制的歐盟，還說他將帶領著獲得解放的英國，重返昔日身為國際強權的榮耀。

對於強生過去一連串冒失、犯錯甚至狂妄偏執的尷尬紀錄，他的鐵粉並不計較，但絕大多數政治觀察家則研判，強生遲早要面臨殘酷的教訓。

首相梅伊(Theresa May)在任期尾聲，面臨最嚴峻政治考驗的幾個月期間，曾任外相的強生喊出慷慨激昂的訴求，主張不惜一切也要脫歐；由強生領導的英國政府，極可能在與歐盟的「離婚協議」還沒談妥的情況下，在今年萬聖節來臨時就要跟歐盟強行說再見，可能因此引發的各種負面後果，已經讓英國經濟受到連帶打擊。

「大西洋月刊」(The Atlantic)記者麥克塔格(Tom McTague)指出，從強生角度來看，英國數年來經過梅伊缺乏效率的領導後，如今需要堅強意志才能解決沉，「而強生的世界觀則不但非常羅曼蒂克，而且充滿自我中心主義思想，認為靠他一個人的力量，就有辦法做出偉大成就以及化解艱難問題。」

英國政治觀察家評估，強生接下來在國會恐將遭遇龐大阻力，就連不少黨內人士也磨刀霍霍等待出招，而且為了讓其他歐盟夥伴同意讓英國退出，強生或許必須低頭，做出某些不光彩的讓步。