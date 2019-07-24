川普有伴了！邋遢浮誇 卡通政客又添一人

2019-07-24 17:21 世界日報 編譯 世界日報 編譯 黃秀媛 ／綜合23日電



下任英國首相強生行事率性，不顧形象。圖為他2016年參觀北愛爾蘭一個巴士底盤廠時，對媒體秀出鞋底。 美聯社 分享 facebook 在國際舞台，鮮少有國家領袖能與川普總統塑造難以磨滅形象的本事相比：他的橘色皮膚、戴護目鏡照太陽燈留下的白眼圈、梳向一邊的金髮、過長的鮮紅色領帶、邋遢的西裝，整個就是扎眼的卡通政客人物。

中國國家主席習近平任由鬢角飛霜卻不染髮，雖在國內引起騷動，他的國際形象卻仍是一絲不苟；俄國總統普亭曾光著膀子或穿著皮夾克展現陽剛之氣，可是正式場合還是中規中矩；或許只有穿毛裝、頂著梳得高高髮型的北韓獨裁者金正恩，荒謬誇張不輸川普。

即將成為英國首相的強生終於加入這個行列；雖然他當選保守黨領袖後首次發表演說，看來衣冠楚楚；不過，要論策略性使用荒謬形象和衣著欺人耳目，他可能比川普猶勝一籌。

「紐約時報」報導，強生和川普這票人物居然能夠崛起政壇顯示，要如何讓民眾相信一個人確實是領導材料的傳統看法，可能得重新定義。

從2001年當選國會議員開始，到2008至2016年擔任倫敦市長和後來成為外相，對強生最常見的形容詞包括「混亂」和「丑角」；他的外套經常「縐巴巴」，襯衫衣角拖在外面，領子和領帶歪歪扭扭。

強生擔任市長時，以讓人瞠目結舌的跑步裝扮出名；他試過包括紅色無邊帽、敞開的米色毛絨外套，以及鮮艷的紅藍色短褲。

大多數公眾人物做這種打扮都會遭到嘲笑，讓人對其能力失去信心；但強生這樣卻成為串連階級鴻溝的可信賴標幟；神祕的「怪異英國作風」，讓從小受到精英教養的強生，有時顯得像個白痴，卻也贏得普羅大眾的好感。

不只不理會乏味的禮俗規範，甚至故意誇大我行我素，強生的散漫無賴，結合了他的特權出身和庸俗下流，使他的政敵束手無策。

在凡事愈來愈不講究的時代，強生或許只是個開始，並預示邋遢時代的來臨；美國的民主黨總統參選人桑德斯以及英國工黨領袖柯賓等政治人物，也都似乎刻意塑造不修邊幅的形象。