英國內憂外患 將上任的強生是救世主還是花架子？

2019-07-24 17:15 世界日報 編譯 世界日報 編譯 黃秀媛 ／綜合23日電



強生可能是自二次大戰的邱吉爾以來，一上任就面對最艱難挑戰的英國首相。 路透社 分享 facebook 強生可能是自二次大戰的邱吉爾以來，一上任就面對最艱難挑戰的英國首相；從英國脫離歐洲聯盟，到最近與伊朗的緊張對抗，以及在華府和歐盟之間保持微妙平衡，無一不需要靈巧應付的棘手難題。

在國內，強生本人就是尖銳分歧的政治人物，而他必須設法弭合自己的保守黨內的深重分裂，以及受到深切創傷的整個國家。

伊朗上周在荷莫茲海峽劫持一艘英國油輪，以報復英國扣押一艘涉嫌違反國際禁運運油到敘利亞的伊朗船隻，其中又涉及伊朗與美國的恩恩怨怨；不過，強生會如何處理這件多重糾葛還不明。

國家廣播公司新聞網(NBC News)分析，強生最大的麻煩，還是困擾英國政壇三年多，並導致他的前任梅伊垮台的英國脫歐；英國2016年公投通過脫離歐盟，可是實際執行卻困難重重。

強生誓言迅速與歐盟重新談判協議，否則他準備不顧一切退出歐盟；但許多專家和企業領袖警告，如果沒有脫離協議就率爾退出，會引發經濟災難，甚至導致食品、藥物和基本物資缺乏。

支持者認為強生的強大個性、超級明星魅力和極度聰敏，能為人所不能解決僵局，批評者則宣稱他們怕的就是，強生根本是個虛有其表的花架子。

問題有部分在於脫歐違反幾十年來維繫英國政局的許多規則，而保守黨及工黨內部都對此嚴重分裂，各有熱烈反對和支持脫歐的勢力，沒有任何行動方針能獲得國會多數支持。

由於保守黨現在國會只擁有不到半數席次，得靠北愛爾蘭民主統一黨支撐，即使些微造反跡象都不容忽視，而國會尖銳分裂造成年底前舉行大選的可能性。

強生是支持脫歐大將，身邊卻有不少反對脫歐的人；最令他尷尬的是，這些是他的家人；他的妹妹在電視上高聲疾呼留在歐盟，他的弟弟也辭去公職積極宣揚停止脫歐，就連他的父親都寫了一部驚悚小說，描述脫歐公投前的陰暗政治操作。