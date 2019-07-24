英相強生曾搞假新聞被抄 逃稅放棄美國籍

2019-07-24 17:13 世界日報 記者顏伶如／綜合報導



強生23日當選英國保守黨黨魁，即將出任英國首相。圖為強生發表勝選演說，強調一定脫歐。 路透社 分享 facebook 英國首相梅伊(Theresa May)24日下台，遺缺將由倫敦前市長及英國前外相波瑞斯．強生(Boris Johnson)接棒；55歲的強生到底何許人也？

他當過記者，卻因捏造新聞內容被開除；他在紐約市出生，卻因逃稅被國稅局盯上，而放棄美國國籍。

在英國以個人特色十足的另類魅力聞名的強生，在政壇大搞投機主義路線，鼓吹英國應採強硬手段與歐盟脫鉤，甚至也被川普總統看好會是一位「很棒」的首相。

強生1964年出生於紐約市上東區一所醫院，因此出生就是美國公民，但因為美國國稅局(IRS)查到他有逃稅紀錄，不久前放棄了美國國籍。

強生的英國籍父親史丹利‧強生(Stanley Johnson)在哥倫比亞大學(Columbia University)主修經濟學期間，與第一任妻子夏洛特‧法西特(Charlotte Fawcett)生下強生。

根據強生傳記「只是波瑞斯：雄心萬丈的故事」(Just Boris: A Tale of Blond Ambition)記載，史丹利‧強生認為兒子擁有美英雙重國籍非常重要，因此為兒子申請了美國籍。

未踏入政壇前的強生，職場生涯的起點是當記者。他因捏造報導對象、寫假新聞遭一家報紙開除後，被另一家報社「每日電訊報」(The Telegraph)派往布魯塞爾擔任駐點記者；不過，在「每日電訊報」任職期間，他所撰寫的幾篇報導，後來還是被發現過於誇大，甚至造假。

像強生這樣的造假記者，從布魯塞爾回到倫敦後，居然成為保守派雜誌「觀察者」(The Spectator)主編。

2001年當選議員後，強生仍然持續擔任「觀察者」主編，並與一名雜誌社女同事傳出為期數年的婚外情。

由於強生鬧出醜聞還做出不實陳述，後來被所屬的保守黨(Conservative Party)革除資深黨員資格；只不過，短短一年後，強生在黨內獲得更上一層樓的發展。

他離開「觀察者」之後，則為「每日電訊報」撰寫頗具爭議的專欄文章；一度因為在文章中，把南太平洋島國巴布亞新幾內亞(Papua New Guinea)描述為等同「食人族及屠殺酋長」引發軒然大波，後來公開道歉。

2008年至2016年間，強生出任倫敦市長，任內主張幾項受到輿論批評的昂貴計畫，包括在泰晤士河打造「花園橋樑」，經費高達5000萬英鎊，但到頭來並未落實；在梅伊任內，強生被任命為外相，但他在2018年為了抗議梅伊的脫歐計畫而辭職。