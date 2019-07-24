親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
中東情勢再升溫
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

日本羽賽／延續奪冠氣勢 周天成直落2闖頭關

英相強生曾搞假新聞被抄 逃稅放棄美國籍

2019-07-24 17:13世界日報 記者顏伶如／綜合報導

強生23日當選英國保守黨黨魁，即將出任英國首相。圖為強生發表勝選演說，強調一定脫...
強生23日當選英國保守黨黨魁，即將出任英國首相。圖為強生發表勝選演說，強調一定脫歐。 路透社
分享
英國首相梅伊(Theresa May)24日下台，遺缺將由倫敦前市長及英國前外相波瑞斯．強生(Boris Johnson)接棒；55歲的強生到底何許人也？

他當過記者，卻因捏造新聞內容被開除；他在紐約市出生，卻因逃稅被國稅局盯上，而放棄美國國籍。

在英國以個人特色十足的另類魅力聞名的強生，在政壇大搞投機主義路線，鼓吹英國應採強硬手段與歐盟脫鉤，甚至也被川普總統看好會是一位「很棒」的首相。

強生1964年出生於紐約市上東區一所醫院，因此出生就是美國公民，但因為美國國稅局(IRS)查到他有逃稅紀錄，不久前放棄了美國國籍。

強生的英國籍父親史丹利‧強生(Stanley Johnson)在哥倫比亞大學(Columbia University)主修經濟學期間，與第一任妻子夏洛特‧法西特(Charlotte Fawcett)生下強生。

根據強生傳記「只是波瑞斯：雄心萬丈的故事」(Just Boris: A Tale of Blond Ambition)記載，史丹利‧強生認為兒子擁有美英雙重國籍非常重要，因此為兒子申請了美國籍。

未踏入政壇前的強生，職場生涯的起點是當記者。他因捏造報導對象、寫假新聞遭一家報紙開除後，被另一家報社「每日電訊報」(The Telegraph)派往布魯塞爾擔任駐點記者；不過，在「每日電訊報」任職期間，他所撰寫的幾篇報導，後來還是被發現過於誇大，甚至造假。

像強生這樣的造假記者，從布魯塞爾回到倫敦後，居然成為保守派雜誌「觀察者」(The Spectator)主編。

2001年當選議員後，強生仍然持續擔任「觀察者」主編，並與一名雜誌社女同事傳出為期數年的婚外情。

由於強生鬧出醜聞還做出不實陳述，後來被所屬的保守黨(Conservative Party)革除資深黨員資格；只不過，短短一年後，強生在黨內獲得更上一層樓的發展。

他離開「觀察者」之後，則為「每日電訊報」撰寫頗具爭議的專欄文章；一度因為在文章中，把南太平洋島國巴布亞新幾內亞(Papua New Guinea)描述為等同「食人族及屠殺酋長」引發軒然大波，後來公開道歉。

2008年至2016年間，強生出任倫敦市長，任內主張幾項受到輿論批評的昂貴計畫，包括在泰晤士河打造「花園橋樑」，經費高達5000萬英鎊，但到頭來並未落實；在梅伊任內，強生被任命為外相，但他在2018年為了抗議梅伊的脫歐計畫而辭職。

強生英國梅伊
熱浪來襲 不開冷氣也能「冰」的妙招

相關新聞

彼此看對眼能撐多久 強生川普關係備受矚目

2019-07-24 18:15

日韓貿易戰 美國安顧問：應透過外交解決紛爭

2019-07-24 18:06

南韓：俄方已就軍機闖領空道歉 俄：沒這回事

2019-07-24 17:30

韓日關係越糟 南韓總統支持率越高

2019-07-24 16:59

曾批川普「無知」 強生與川普從嘲笑到盟友

2019-07-24 17:25

脫歐大山當前！強生政壇登峰 恐是墜落前奏

2019-07-24 17:23

川普有伴了！邋遢浮誇 卡通政客又添一人

2019-07-24 17:21

英國內憂外患 將上任的強生是救世主還是花架子？

2019-07-24 17:15

強生提議轉任國防大臣 現任外相視為降職婉拒

2019-07-24 16:20

華人血肉相連？美國智庫揭中共滲透新加坡

2019-07-24 15:15

加拿大戰機採購案開始招標 得標者2022年揭曉

2019-07-24 15:00

反壟斷市場 美司法部盯上谷歌、臉書

2019-07-24 13:37

安倍要推動修憲 民眾、在野黨唱反調

2019-07-24 13:20

不是故意的！ 南韓：俄坦承戰機疑因技術故障侵犯韓領空

2019-07-24 13:19

影／遭控入侵領空 俄反批南韓戰機駕駛「空中流氓」

2019-07-24 12:37

「脫歐戰將」當首相！英國脫歐100日倒數的豪賭交接

2019-07-24 12:35

紐時：中俄越走越近對美形成戰略威脅 美國怎麼辦？

2019-07-24 12:34

「英版川普」出任首相 帶你一次了解狂人強森

2019-07-24 11:04

著名佛教文獻學者辛嶋靜志過世 校方低調證實

2019-07-24 10:10

2020美總統大選倒數16個月 FBI：俄仍試圖干預

2019-07-24 09:29

美參院通過 艾思博出任國防部長

2019-07-24 00:50

強森任英相 拚10月底脫歐

2019-07-24 00:34

強森任英相 風格鮮明 褒貶互見

2019-07-24 00:33

中俄軍機闖空域 南韓開火警告

2019-07-23 23:56

新英相強生 歐盟公認難搞

2019-07-23 23:47

波頓訪韓、美韓軍演 惹毛中俄？

2019-07-23 23:43

新英相強生引阿波羅11號登月 稱北愛邊界不是問題

2019-07-23 23:17

強生內閣初登板 國會就開始放6周暑假

2019-07-23 23:03

四個國家的軍機 在台灣附近鬧哄哄對峙

2019-07-23 23:02

強生將接任英國首相 法國歐盟領袖齊致意

2019-07-23 22:44

凜冬烈火五年過後 烏克蘭以選票續寫「革命」

2019-07-23 22:22

陸俄5架軍機進犯南韓 竟為這原因

2019-07-23 22:21

強生當選黨魁 父親弟妹在場見證榮耀獨缺女友

2019-07-23 21:51

英國新任首相強生接棒 未來5大考驗一次看懂

2019-07-23 19:38

英國保守黨公布黨魁選舉結果 強生一如預期當選

2019-07-23 19:07

孩子非他種？馬國前元首閃離俄選美皇后 疑因戴綠帽

2019-07-23 17:56

京阿尼縱火犯青葉真司住處髒亂發臭 與鄰衝突被形容「鬼畜男」

2019-07-23 17:17

雖是完全執政 希臘新政府靠政策過關

2019-07-23 15:32

烏國議會選舉 將創史上絕對多數

2019-07-23 15:04
看更多

熱門文章

四個國家的軍機 在台灣附近鬧哄哄對峙

2019-07-23 23:02

陸俄5架軍機進犯南韓 竟為這原因

2019-07-23 22:21

好狠？這個國家 流行把小孩丟到森林裡自尋出路

2019-07-24 00:40

「英版川普」出任首相 帶你一次了解狂人強森

2019-07-24 11:04

IMF認證川普： 貿易戰對中國的傷害大於美國

2019-07-24 11:07

川普承諾 加速鬆綁華為禁令

2019-07-24 01:00

暖男員警！撕警徽護送自閉兒 還邀他一起當警察

2019-07-24 12:19

「老公吸食我能量」 她和300歲幽靈海盜結婚一年差點沒命

2019-07-24 13:29

英國保守黨公布黨魁選舉結果 強生一如預期當選

2019-07-23 19:07

巴黎天體營遭入侵！ 變態躲草叢偷窺裸女

2019-07-24 10:07

悔不當初！爸爸給了4塊巧克力 11歲男童過敏致死

2019-07-24 12:55

強生當選黨魁 父親弟妹在場見證榮耀獨缺女友

2019-07-23 21:51

不是故意的！ 南韓：俄坦承戰機疑因技術故障侵犯韓領空

2019-07-24 13:19

看「謎片」也會造成氣候變遷 產生CO2等於比利時一年碳排量

2019-07-24 11:01

英國新任首相強生接棒 未來5大考驗一次看懂

2019-07-23 19:38

業績不見好轉 日產汽車傳全球裁員萬人

2019-07-24 12:15

影／遭控入侵領空 俄反批南韓戰機駕駛「空中流氓」

2019-07-24 12:37

強生接任英國首相 承諾完成脫歐

2019-07-23 20:17

企業財報及貿易前景樂觀推升美股 道瓊上漲177點

2019-07-24 07:12

波頓訪韓、美韓軍演 惹毛中俄？

2019-07-23 23:43

蘋果擬將Mac Pro產線遷往中國 申請豁免元件關稅

2019-07-24 09:00

美參院通過 艾思博出任國防部長

2019-07-24 00:50

紐時：中俄越走越近對美形成戰略威脅 美國怎麼辦？

2019-07-24 12:34

巴西拒供油給伊朗船隻僵局 專家：恐傷農業出口

2019-07-24 08:25

影／兇悍女打翻醋醰 飛機上拿筆電猛砸男友頭

2019-07-24 15:56

蘋果傳買英特爾5G晶片部門 供應鏈添柴火

2019-07-24 00:58

加拿大戰機採購案開始招標 得標者2022年揭曉

2019-07-24 15:00

中俄軍機闖空域 南韓開火警告

2019-07-23 23:56

美中貿談有進展？ 美媒：美官員下周將赴陸

2019-07-24 02:18

專挑女嬰墮胎？ 印度132個村莊三個月無女嬰

2019-07-24 15:15

日本制裁 將重創韓半導體

2019-07-24 00:37

美國司法部啟動新一波反壟斷調查 盯上四大科技公司

2019-07-24 10:45

強森任英相 拚10月底脫歐

2019-07-24 00:34

賠錢還是經濟振興 東京能否脫離奧運詛咒

2019-07-24 10:20

南韓：俄方已就軍機闖領空道歉 俄：沒這回事

2019-07-24 17:30

買英特爾5G晶片部門 分析師：蘋果聰明的一步

2019-07-24 00:57

著名佛教文獻學者辛嶋靜志過世 校方低調證實

2019-07-24 10:10

全球經濟成長 IMF再下修

2019-07-23 23:44

Apple Card想在台灣發行信用卡 可遵循兩大模式

2019-07-23 21:39

美商務部長羅斯強調 未來幾周內處理對華為出口豁免申請

2019-07-24 08:43
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top