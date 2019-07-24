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華人血肉相連？美國智庫揭中共滲透新加坡

強生提議轉任國防大臣 現任外相視為降職婉拒

2019-07-24 16:20聯合報 記者張佑生╱即時報導

英國泰晤士報24日報導，23日獲選為首相的強生與對手侯俊偉密談15分鐘。侯俊偉告訴強生，他願意繼續效力，但是只接受3個職位：留任外相、財相、副首相。強生希望侯俊偉改任國防大臣遭到拒絕，因為侯俊偉視為降職。

新任英國首相強生（左）邀請侯俊偉（右）擔任國防大臣遭拒。路透
新任英國首相強生（左）邀請侯俊偉（右）擔任國防大臣遭拒。路透
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強生英國
熱浪來襲 不開冷氣也能「冰」的妙招

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