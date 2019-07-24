安倍要推動修憲 民眾、在野黨唱反調

2019-07-24 13:20 台灣醒報 記者王秋燕╱台北報導



日本首相安倍晉三。路透 分享 facebook

日本自民黨與政治聯盟的公明黨在參議院選舉中獲得多數席次，強化日本首相安倍晉三推動修改憲法的決心。安倍聲稱有民意的支持，呼籲在野黨參與討論。不過，在野黨、政治觀察家都認為，安倍推動修憲無民意基礎，且反對把日本自衛隊改成軍隊。日本民眾希望安倍政府更著重民生政策。

欲合法自衛隊成軍隊

日本自民黨與政治聯盟的公明黨在21日日本參院改選共獲得124席，儘管過半數，卻對意圖推動修憲的安倍晉三來說，並非是勝利局面。《日本國憲法》又稱《和平憲法》，二戰後在美國監督下制定，1947年開始實施，當中的第二章第9條表明日本放棄發動戰爭，禁止組成軍隊。

到目前為止，日本民眾支持仍高度支持憲法的第二章第9條。不過，安倍為主的民族主義人士卻表示，這根本是過時條文，因此要推動修憲，把自衛隊加入第9條，讓自衛隊合法成為軍隊，藉此解除自衛隊是否違憲的爭議。

根據《今日日本》報導，安倍現任首相任期將在9月結束，而有了這次參議院選舉勝利，安倍將繼續穩坐首相大位，相對於他先前重視提振經濟的政策，未來他將把主力放在修憲，並把成功修憲當成是最大政績。但是，在野黨已公開表態，絕對反對修改憲法的第二章第9條。

逾半數民眾反修憲

日本大學政治學教授岩崎指出，自民黨、公明黨政治聯盟取得參院選舉勝利，不代表民眾支持他們修憲主張，但是安倍晉三不會放棄修憲企圖，即使獲得在野黨支持非常困難。東京大學政治學教授內山表示，安倍會設法吸引民主黨參議員加入修憲陣營，或許修憲會得到在參議院討論的機會。

就算修憲提案有機會在國會被討論，但日本民眾真如安倍晉三所言支持修憲嗎？根據《共同社》在22、23日所做的電話民調顯示，針對安倍推動修憲勢力在參院未獲得三分之二席次，有29.8%受訪者認為是好事，認為不好的有12.2%，不表態的人居多數，高達56.2%。

56%的受訪者反對安倍晉三修改憲法，明顯高於贊成的32.2%。關於安倍政府應優先努力政策，有48.5%的受訪者認為以養老金、醫療、護理優先，認為應以經濟、就業政策為優先的比重約38.5%，只有6.9%的受訪者認為修憲是優先政策。

民調結果顯示，日本民眾反對修憲、自衛隊合法變成軍隊，他們更想政府改善民生政策。沒有高度民意支持，就算政治人物如何操作國會勢力推動修憲將會白費功夫。

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