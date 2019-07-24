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影／遭控入侵領空 俄反批南韓戰機駕駛「空中流氓」

2019-07-24 12:37聯合報 記者周辰陽╱即時報導

南韓23日指控中俄軍機飛入防空識別區，其中一架俄國軍機更兩度侵入日韓兩國存有主權爭議的獨島（日本稱竹島）「領空」，緊急升空的南韓戰機則開火警告射擊。俄羅斯國防部則公布飛行途中拍攝影片與航跡圖，反駁南韓指控。

俄方聲明表示，這是中俄兩國首度派出長程軍機在亞太地區首度執行共同巡邏，四架轟炸機在俄羅斯A-50空中預警機、中方空警-2000空中預警機與戰機支援下，按照既定路線在日本海與東海的「中立水域」巡邏。

根據俄方影像，2架北約代號「熊式」的俄羅斯Tu-95Ms轟炸機自某處機場起飛，與中國2架轟-6轟炸機會合。在另一段影片中，則可見到美製F-15戰機在旁伴飛。

俄羅斯遠程航空軍司令科比拉許中將（Sergei Kobylash）表示，中俄軍機11度遇上外國戰機伴飛。南韓戰機飛行員有著不專業表現，在有爭議島嶼空域（獨島/竹島）進行危險操作，越過中俄軍機航道，威脅飛行安全，有如「空中流氓行為」（Air hooliganism）。與之相比，俄軍嚴格遵守特定飛行準則，從未侵犯日韓領空，與爭議島嶼始終保持25公里以上的距離。

針對南韓聲稱俄國轟炸機入侵南韓防空識別區（KADIZ），俄方堅持KADIZ沒有任何國際法支持。科比拉許中將指出，俄羅斯已就「不法且危險行動」向南韓提出抗議。

科比拉許中將還稱，南韓軍方聲稱A-50空中預警機入侵領空，遭南韓戰機警告射擊的消息「不準確」。他說，要是俄軍方飛行員認為安全受到威脅，自會立即「適當」反應。

俄國官媒《RT》報導，中俄轟炸機首度在亞太地區進行聯合長程飛行巡邏，屬於一個更廣泛計畫的序幕，目的是促進中俄空中武力的合作能力。計畫不以對抗第三國為目標，預計持續到今年年底。

南韓23日指控俄羅斯A-50空中預警機兩度侵入日韓兩國存有主權爭議的獨島（日本稱...
南韓23日指控俄羅斯A-50空中預警機兩度侵入日韓兩國存有主權爭議的獨島（日本稱竹島）「領空」。俄羅斯遠程航空軍司令科比拉許中將在電視聲明公布航跡圖，稱俄軍軍機與爭議島嶼始終保持25公里以上的距離。法新
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南韓23日指控俄羅斯A-50空中預警機兩度侵入日韓兩國存有主權爭議的獨島（日本稱...
南韓23日指控俄羅斯A-50空中預警機兩度侵入日韓兩國存有主權爭議的獨島（日本稱竹島）「領空」。俄國國防部同日聲稱此係中俄兩國首度派出長程軍機在亞太地區執行共同巡邏，並釋出飛行途中拍攝的影片。遠方可見兩架美製F-15戰機在旁伴飛。畫面翻攝：YouTube/RT
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南韓戰機俄羅斯
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