影／遭控入侵領空 俄反批南韓戰機駕駛「空中流氓」

2019-07-24 12:37 聯合報 記者 聯合報 記者 周辰陽 ╱即時報導



南韓23日指控中俄軍機飛入防空識別區，其中一架俄國軍機更兩度侵入日韓兩國存有主權爭議的獨島（日本稱竹島）「領空」，緊急升空的南韓戰機則開火警告射擊。俄羅斯國防部則公布飛行途中拍攝影片與航跡圖，反駁南韓指控。

俄方聲明表示，這是中俄兩國首度派出長程軍機在亞太地區首度執行共同巡邏，四架轟炸機在俄羅斯A-50空中預警機、中方空警-2000空中預警機與戰機支援下，按照既定路線在日本海與東海的「中立水域」巡邏。

根據俄方影像，2架北約代號「熊式」的俄羅斯Tu-95Ms轟炸機自某處機場起飛，與中國2架轟-6轟炸機會合。在另一段影片中，則可見到美製F-15戰機在旁伴飛。

俄羅斯遠程航空軍司令科比拉許中將（Sergei Kobylash）表示，中俄軍機11度遇上外國戰機伴飛。南韓戰機飛行員有著不專業表現，在有爭議島嶼空域（獨島/竹島）進行危險操作，越過中俄軍機航道，威脅飛行安全，有如「空中流氓行為」（Air hooliganism）。與之相比，俄軍嚴格遵守特定飛行準則，從未侵犯日韓領空，與爭議島嶼始終保持25公里以上的距離。

針對南韓聲稱俄國轟炸機入侵南韓防空識別區（KADIZ），俄方堅持KADIZ沒有任何國際法支持。科比拉許中將指出，俄羅斯已就「不法且危險行動」向南韓提出抗議。

科比拉許中將還稱，南韓軍方聲稱A-50空中預警機入侵領空，遭南韓戰機警告射擊的消息「不準確」。他說，要是俄軍方飛行員認為安全受到威脅，自會立即「適當」反應。