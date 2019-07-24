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美參院通過 艾思博出任國防部長

2019-07-24 00:50聯合報 記者張加╱即時報導

美國聯邦參議院23日通過原陸軍部長艾思博（Mark Esper）出任國防部長，預計稍晚正式就職。

艾思博日前在任命聽證會提供的書面證詞指出，中國大陸企圖改變現狀，且若中共指示，將強制武統台灣；他深為關切中方未能放棄對台使用武力，以及解放軍增加在台灣附近的演習。

艾思博並表示，支持維持美國的「一中政策」，若提名獲確認，基於台灣關係法，他將支持向台灣提供防禦軍備與服務，其數量應為台灣維持足夠自衛能力所需；他也將確保維持美方有能力抵抗任何可能危及台灣人民安全、社會、經濟制度的武力行動或其它形式的脅迫手段。

國防部前部長馬提斯（James Mattis）去年12月請辭，由副國防部長夏納翰（Patrick Shanahan）暫代防長一職；美國總統川普原提名夏納翰接任防長，但夏納翰因家暴醜聞曝光而放棄提名，由艾思博擔任代理防長，川普之後提名艾思博任國防部長。

參議院23日中午以90票同意、8票反對，通過艾思博任命案；「軍事時報」（Military Times）稍早報導指出，國防部發言人霍夫曼（Jonathan Hoffman）告訴媒體，艾思博可能於23日傍晚宣誓就職。

美國聯邦參議院23日通過艾思博出任國防部長。本報資料照片
美國聯邦參議院23日通過艾思博出任國防部長。本報資料照片
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國防部川普解放軍
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