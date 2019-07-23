陸俄5架軍機進犯南韓 竟為這原因

2019-07-23 22:21 聯合報 記者 聯合報 記者 李京倫 ╱即時報導



俄國與中國大陸軍機闖入南韓空域，引發南韓戰機對俄機開火。這次行動動機不明，有分析家認為這是俄國規劃的任務，目的是引出南韓和日本軍機以蒐集情報，也有人認為，此事和美國和南韓可能恢復軍演以及美國國安顧問波頓訪韓有關。

CNN報導，澳洲葛瑞菲斯亞洲研究所分析家雷頓說：「這次任務能讓他們把南韓的空防系統掌握得一清二楚。」

美國太平洋司令部聯合情報中心前作戰主管舒斯特說，南韓戰機朝俄機開火示警「非常非常嚴重且罕見」，這表示南韓認為俄機蓄意侵犯領空，而且事態嚴重，「從另一方面來說，俄機進犯南韓領空到了南韓開火示警的程度，通常意味著俄機是刻意進犯」。

韓聯社報導，南韓一名軍方高階官員認為，俄中是在進行聯合演習。有人猜測，俄中聯合軍演可能是為了在下月美國與南韓聯合軍演前展現實力。

南韓與美國定八月舉行「19-2同盟」聯合軍演。南韓軍方表示，這一演習是為了代替去年終止的「乙支自由衛士」演習，並作為移交戰時作戰指揮權的基礎檢驗演習，將從八月五日開始，不需投入實際兵力和設備，而是根據事先設定的虛擬情況進行電腦模擬演習。北韓對這項演習非常不滿。

另外，韓聯社提到，俄中軍機進犯南韓空域，與白宮國家安全顧問波頓抵達南韓同一天。波頓23日下午飛抵駐韓美軍烏山空軍基地，訪問南韓兩天。韓聯社說，這是波頓任內首次單獨訪韓，他24日將會見南韓青瓦台國安室長鄭義溶、外交部長康京和、國防部長鄭景斗，討論透過韓半島完全無核化構建持久和平機制、強化韓美同盟等雙邊事務。

領空是從領海基線向海洋延伸12海里的上空，完全受國家控制。防空識別區則是一國基於空防需要單方面劃定的空域，讓軍方迅速管制飛機，如果飛機要進入某國防空識別區內，需事先告知，但「防空識別區」的概念不為國際法承認。