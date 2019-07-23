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英國新任首相出爐 前外相強生當選保守黨黨魁

中共前總理李鵬逝世 享耆壽91歲

強森將出任英國新首相 金融市場會有哪些影響？

2019-07-23 19:11經濟日報 記者林聰毅╱即時報導

英國23日選出的新首相，將對全球市場及地緣政治格局產生重大影響。

曾任外相、倫敦市長的強生，在保守黨黨魁選舉中獲得壓倒性勝利，將在24日請求女王任命以組成新政府。

儘管金融市場似乎已經反映了強生的勝選以及逐漸升高的英國無協議脫歐風險，但這項選舉結果仍將對全世界產生重大影響。

從長遠來看英國股市可能看漲。脫歐疑慮造成英鎊走貶，卻推升了成分股多為國際企業的富時100指數。最近兩個月來英鎊貶值2.12%，同一期間富時100指數上漲逾3.8%，這項趨勢可能會在強生勝選後繼續下去。

但根據券商股票中心（Share Center）的研究，投資人略微偏好杭特入主唐寧街十號（首相官邸）。股票中心執行長史東（Richard Stone）說，儘管短期內英鎊與英國股市將承受壓力，但無論是強生或杭特當首相，長期前景較為光明。

他說，根據兩位候選人之前的說法，他們都表示要尋求略為寬鬆的財政政策，並增加公共支出。從長遠來看，這應有利於企業及其獲利與股價─若英國能安然度過脫歐的近期危機，新首相就能實施這些長期經濟計畫。”

強生對與伊朗緊張持續升高的立場，也可能影響股市，因為英國可能採取的行動將助漲油價，有利於富時100指數的石油大廠。

英鎊早已反映強生當選首相的因素，但他挑選的內閣成員以及他初期對英國脫歐的一些評論，仍可能影響英鎊走勢。ING全球外匯策略主管特納表示，在強生勝選後馬上會有一些閣員辭職，將為更多強硬派英脫人士入閣開啟大門，英鎊可能進一步走貶。

全球外匯公司策略主管梅基耶西表示，若保守黨在提前大選後取得過半席次，而且強硬派脫歐人士獲得授權，英鎊兌美元將跌至1.20美元；若由工黨聯盟和軟脫歐人士掌權，英鎊將升至1.30美元；若英國舉行第二次公投並且決定留在歐盟，英鎊將漲至1.40美元。

摩根大通的經濟學家說，若是無協議脫歐，英鎊將跌至1.15美元，甚至更低。英國預定在2022年5月舉行下次國會大選，但有可能會提前舉行。

英國強生脫歐
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